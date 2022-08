Álvaro Morales "destruye" a Pumas y los llama la vergüenza del futbol mexicano

México.- Pumas de la UNAM tuvo una presentación para el olvido ante el Barcelona en donde solo le bastaron unos minutos para conocer el potencial del equipo español, al final cayeron por goleada de 6-0. La derrota del equipo mexicano evidentemente no pasó desapercibida en México en donde desde los primeros goles se volcó la burla en especial un personaje que no dudó ni un segundo que era el mejor momento para hablar de los universitarios y es Álvaro Morales quien no se guardó nada.

Desde el primer gol, el comentarista de ESPN usó su cuenta de Twitter para mandar algunos mensajes para los universitarios a quienes les pedía se rindieran y evitaran poner el nombre de México y de la Liga MX por los suelos, incluso hizo una comparación bastante llamativa entre el contenido para adultos con la goleada que Pumas recibió en solo unos minutos.

"El único equipo que permitió que la MLS fuera al Mundial de Clubes y el único que permitió que dos ligas distintas a la nuestra vayan a ese torneo, ahora se baja los pantalones con el Barcelona. Pumas ¡Eres la mayor vergüenza de nuestro futbol!. La más grande vergüenza", se lee en los primeros mensajes. Pero los ataques no pararon ahí, conforme Barcelona anotaba más goles, Morales más le daba mensajes de desprecio a los de la UNAM, "Pumas, sinónimo de mediocridad. La esencia de los perdedores".

El comentarista así se expresó el equipo de Pumas | Foto: Captura

Te recomendamos leer

Incluso aseguró que América con su mal momento en la Liga MX hubiera sido más equipo que Pumas y que podría haberle hecho más partido a los españoles para evitar el bochornoso resultado. "Esto no es una humillación para la Liga MX, es solo Pumas y nadie más", así el comentarista se burló de la participación de los Pumas en el torneo Joan Gamper en donde por segunda ocasión un equipo mexicano se lleva una goleada de 6 goles.