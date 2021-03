Álvaro Morales exigió a Santiago Solari vencer a las Chivas en el Clásico Nacional

Guadalajara, Jalisco.- Cada vez falta menos para llevarse a cabó el partido más importante de la jornada 11, el Clásico Nacional entre las Chivas y el Club América para el domingo 14 de marzo desde el Estadio Akron y con una entrada del 25 por ciento de su aforo.

El técnico emplumado, Santiago Solari, vivirá su primer Clásico de Clásicos en contra del Guadalajara en este Torneo Guard1anes Clausura 2021, de manera que en su "prueba de fuego" deberá de salir al campo junto con sus discípulos a ganar el juego, exigencia que le solicitó el comentarista de ESPN, Álvaro Morales.

Previo a comenzar la emisión del programa, Futbol Picante, de la cadena deportiva, el presentador envió un mensaje de prohibición al argentino, pues disputar un Clásico contra el rebaño, formando parte de la dirección del América, no esta permitido perder un partido de ese calibre.

"Esta es la primera prueba de fuego para Santiago Solari, un partido importante como lo es el Clásico Nacional, por eso le tengo un mensaje al director técnico del América; Santiago Solari, no puedes perder este partido, con el estilo que juegues, pese a que no cumpla con las expectativas no puedes perder este encuentro", externó Álvaro Morales.

La exigencia de Morales a Solari fue directa y clara, en vista que las Águilas se encuentran con una mejor posición en el certamen que los tapatíos, por lo que son los máximos favoritos en conseguir las tres unidades en esta fecha 11, pese a que serán visitantes.

Santiago Solari dirigiendo al América en el Azteca

Ante las Chivas, Santiago Solari saldría a la cancha con su misma alineación del sábado anterior cuando recibió al Club León en el Estadio Azteca, sin embargo, uno de los posibles movimientos que podría considerar sería en alinear a Roger Martínez, en lugar del mexicano Henry Martín.

Además el español, Álvaro Fidalgo, también se estrenará en los Clásicos Nacionales. El recién llegado del Real Madrid Castilla argumentó en la semana que disputar un clásico no es solo jugarlo, sino salir a ganarlo, por lo que podría ingresar desde un inicio por detrás de la delantera, como lo hizo en los últimos dos encuentros junto a Mauro Laínez y Sebastián Córdova.

América liga tres partidos con victoria, mientras que Chivas empató sus últimas dos visitas en Querétaro y Mazatlán, aunque su última victoria en casa ocurrió contra los Pumas de la UNAM, de manera que este domingo podrían sorprender al equipo de Solari en Zapopan.