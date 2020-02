Álvaro Morales le deja fuerte mensaje a Rafael Puente (Video)

Ciudad de México.- La característica forma de dar a conocer los temas de relevancia son para Álvaro Morales el pan de cada día, ahora aprovechando el mal momento que vive Rafael Puente después de sus desatinadas declaraciones hacía el periodismo, el titular del programa AM de ESPN se le fue con todo al entrenador del Atlas.

Primeramente le hizo saber que lo que había hecho era un error no por la acción si no más bien a quien se lo dijo en este caso englobó al periodismo como el circulo rojo del que depende si quieren hablar bien de ti o reventarte en la primera oportunidad que tenga.

"En un error de Rafa, no que dijo si no que a quien se lo dijo y tengo que darle un consejo a todo el gremio futbolístico y deportivo, no se puede meter nadie con el circulo rojo la única forma de atacar al circulo rojo es con otro circulo rojo"

Como segundo punto a tocar fue el hacerse saber que ya no hay marcha atrás de sus declaraciones, siendo un arma de doble filo que podría poner en predicamento su continuidad en cualquier equipo si llegara a haber algún error de su parte.

"No se metan con el circulo rojo los van a destrozar, lo van arrodillar, los van a humillar, nadie en la historia le gana al circulo rojo solamente otro circulo rojo, si tu te metes con el circulo rojo le pegas una patada en los testículos al tigre y el tigre te va empezar a cazar"

Así en esa linea se fue dejando consejos para el ahora estratega de los rojinegros, con esto da entender que aunque se haya disculpado habrá más de uno que estará esperando el día en que Rafa Puente fracase para poder cobrar venganza.

Rafael Puente llegó a la dirección técnica del Atlas en la jornada 4 del Clausura 2020, en su primer partido ante Monarcas cayó por un marcador de 3-1 dejando dudas desde ese momento. Su trayectoria en el futbol como entrenador comenzó en Lobos BUAP a quienes logró ascenderlos a Primera División luego pasaría al Querétaro y hoy maneja al Atlas con quien busca hacer cosas importantes.