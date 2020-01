Álvaro Morales manda reto a Alan Pulido, superar a Vela e Ibrahimovic en la MLS

Los dimes y diretes entre Álvaro Morales y Alan Pulido no cesan, en esta ocasión el comentarista de ESPN, mandó un reto al delantero mexicano para superar la hazaña que Carlos Vela y Zlatan Ibrahimovic han realizado en la MLS, esto después de contestarle a Pulido el mensaje que colocó en su cuenta oficial de Twitter en el que, el ahora jugador del Sporting Kansas City, aseguró que los tantos de penal sí cuentan para ganar un partido.

“Voy a estar pendiente de ti. ¿Podrás acercarte a lo hecho por Carlos Vela o Zalatan Ibrahimovic? Doy mi pronóstico: no vas a superar ni los 15 goles”, comentó Morales en un video retando a Pulido.

En otra parte del mensaje, Álvaro le menciona al ex futbolista de Chivas que de nada sirvieron sus anotaciones, ya que el Rebaño no clasificó a liguilla.

Tus penales están manchados, tres de los cuatro goles no debieron de ser, no eres campeón de goleo sino 'cocampeón'. Además, Monterrey no ganó en penales, sino en serie de tiros lo cual es muy diferente”, aclaró el analista.