Álvaro Morata: "Es un placer jugar con Cristiano Ronaldo en el mismo equipo"

Italia.- Álvaro Morata, uno de los nuevos jugadores que llegó para la Juventus de Turín se ha acoplado de buena manera en los pocos encuentros en donde ha conseguido ser requerido en el once inicial de Andrea Pirlo, con el propósito de formar parte de los anotadores dentro el grupo turinés.

El español esta consiguiendo ser una pieza clave desde que obtuvo la oportunidad de tener su revancha con la Vecchia Signora. Asimismo, agradeció a la vida por brindar la ocasión de ser compañero de uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad, el lusitano Cristiano Ronaldo, mismo de quien habló en entrevista, de forma entusiasta.

"Es fácil jugar con Cristiano, lo conozco desde hace mucho tiempo. En ocasiones normales, en las que un jugador no logra anidar, él anota. Muchas veces le desprendo oponentes de encima con mis movimientos, y creo que él me ayuda a mí para no tener siempre a dos o tres rivales en cara. Es un placer jugar con CR7", argumentó Morata para Sky Sport.

El español, quien ha cumplido diecinueve juegos en esta campaña 2020-21 de la Serie A, añadió que Cristiano es un hombre fenomenal y distinto a cualquier 9,10 y 11 en el futbol, por lo que admirar su juego desde que fue infante y ahora en la misma cancha, es incomparable para él.

Álvaro Morata se abraza con Cristiano Ronaldo

Instagram alvaromorata

"Crecí mirando a Cristiano Ronaldo, tiene una calidad increíble y el puede participar en donde quiera. Espero apoyarlo durante mucho tiempo, jugar con él es un orgullo, estoy agradecido con la vida el permitirme a mis 28 años llegar a este equipo tan maravilloso", enfatizó.

De igual manera, el artillero señaló al también delantero argentino Paulo Dybala, en virtud de verlo con las mismas cualidades y potencial como el luso, de modo que en el instante que supo que jugaría con los dos, fue la noticia más esplendorosa que ha recibido.

Cuando llegué aquí tuve el pensamiento de jugar con Ronaldo y Paulo Dybala. Son delanteros de un nivel superior, entre los tres existe una relación agradable, dentro y fuera de la cancha. Un día le diré a mis hijos que jugué con ellos, eso me emociona" finalizó Álvaro Morata.