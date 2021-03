Álvaro Ortíz saca la casta en el 61 Abierto Mexicano de Golf en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Luego de mostrar una parte de su calidad el pasado jueves en el primer día de actividades, el mexicano, Álvaro Ortíz Becerra, se puso en la cima del ranking del 61 Abierto Mexicano de Golf en Mazatlán, con una gran exhibición en la segunda ronda de clasificación disputada el día de ayer en los campos del hotel Estrella del Mar.

Otra jornada de intensa actividad se vivió en el puerto dentro del Estrella del Mar Open Mzt 2021, donde los mejores golfistas del mundo dejaron el alma en los pastos para llegar al corte de los mejores 50 y empates.

GUERRERO AZTECA

Tras 65 golpes (132 en total por ambos días) en su ronda, Álvaro Ortíz registró tarjetas individuales de -12 bajo partido, para colocarse en lo más al alto del tablero de posiciones. El jugador azteca tuvo una gran jornada en la que pudo imponerse a nombres como el argentino Jorge Fernández Valdes, segundo lugar con -11 y 64 golpes (133 totales), además del estadounidense Ben Cook (-11, 63 golpes y 133 totales), quiénes se subieron al podio.

"Tuvimos un inicio no muy amigable, en especial en los primeros hoyos, pero me mantuve muy paciente y pude concretar ya un buen estrecho de hoyos del 7 al 11 que me ayudo a sacar el score del día. La verdad me siento muy contento por cómo me comporté en el campo, fue un día difícil y salir con un score en los 60 fue algo muy bueno", sentenció Ortíz.

NO SE QUEDAN ATRÁS

Atrás viene el brasileño Alex Rocha (segundo rankeado del PGA), quién terminó en cuarta posición del día con -10 y 66 golpes, seguido por los americanos Hunter Richardson con (-10 y 68 golpes), Roland Massimino (-10 y 68 golpes).

Álvaro Ortíz brilla en el Abierto Mexicano de Golf

Cortesía PGA

Completan el Top Ten, Drew Nesbitt con -9 y 70 golpes, el costarricense Luis Gagne con -9 y 66 golpes, Joshua Rackley de Estados Unidos con -9 y 70 golpes, y el Finlandés Toni Hakula con -8 y 69. El mexicano que sigue en la clasificación es Raúl Pereda en onceavo puesto, luego Fernando Cruz Valle en lugar 26, y Emilio González en el 27.

El día de mañana se estará jugando la primera ronda de Campeonato con solo los mejores y empates, para buscar ganarse un puesto en la fonda final de campeonato del día domingo.