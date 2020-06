Amaury Vergara cumple un año al frente del Guadalajara

Jalisco.- El 24 de junio de 2019 iniciaba la era de Amaury Vergara al frente de las Chivas, donde han pasado cosas buenas y algunas no tanto, pues el estar al frente de un equipo tan mediatico como lo es el 'Rebaño' no es nada fácil, así lo expresa el dueño de Grupo Omnilife.

Este miércoles Amaury concedió una entrevista a el diario 'Récord', para platicar acerca de la confianza que le dio su padre, Jorge Vergara, además de comentar sobre varias estrategias que tiene en mente para buscar el éxito en los próximos torneos venideros.

No sé si sea corto, toda mi vida me he preparado para estar donde estoy. Las acciones, experiencias y trabajos que he tenido, errores y éxitos, me han llevado y preparado para este lugar. Soy creyente que las cosas pasan por algo y tengo la fortuna de representar desde la silla máxima de este gran club a tantos valores y pasión de aficionados".