Amaury Vergara hizo una pelicular solicitud a los seguidores de Chivas

El dueñp de Chivas del Guadalajara, Amaury Vergara, causó polémica tras declarar en una transmisión en vivo por instagram, que los aficionados compren más playeras de su equipo para poder traer más refuerzos.

En una serie de preguntas y respuestas, el cuestionamiento que más le hicieron a Vergara durante la transmisión, fue la de que el equipo necesita mejores refuerzos para poder llegar a mejores puestos durante un torneo.

Un aficionado le pidió una camiseta, a lo que respondió que tampoco era momento de regalarlas y pidió apoyo en el consumo de artículos del equipo.

"Si te la compras, yo consigo que te la firmen, ahorita no puedo estar regalando playeras a todos; necesito que apoyen y que compren playeras para traer refuerzos", reconoció Amaury Vergara, dueño de las Chivas del Guadalajara.

Además de os cuestionamientos sobre refuerzos, una de las que más le hicieron, fue si Carlos Salcedo y Orbelín Pineda regresarían al equipo, a lo cual el dueño de Chivas prefirió omitir la pregunta y descartó que exista una posible contratación, al menos en el presente torneo.

“Salcedo y Orbelín no voy a dar comentario eso, Orbelín de regreso ahorita no, está en otro equipo tenemos que concentrarnos en los que estamos, ya no hay contrataciones por ahora, ya veremos en la ventana de verano”. agregó.