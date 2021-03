Amaury Vergara se defiende tras criticas por ver el Clásico Nacional en una boda

Guadalajara, México.- El presidente de las Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara, rompió el silencio días después de que fuera criticado por haber mirado el partido más importante para su equipo, el Clásico Nacional, desde la celebración de una boda.

Por medio de sus redes sociales, Amaury Vergara, explicó las polémicas imágenes que se dieron a conocer cuando él observaba el partido que sus Chivas perdían desde una boda y dejo claro que en ningún momento tuvo una conducta inapropiada y que al contrario estuvo al pendiente del partido más importante de su club ante el odiado rival.

Vergara dejó ver en su publicación que asistió a la boda por ser un pariente cercano, pero dejo claro que en ningún momento perdió los estribos y que tampoco falto a los valores en ningún momento.

No me alcoholicé, me retiré a una hora prudente. Los valores, el ejemplo y la congruencia son y seguirán siendo ejes de mi gestión siempre”.