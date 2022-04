América: Directiva pensaría en darle confianza a Fernando Ortiz hasta terminar el C2022

Ciudad de México.- Club América está despertando en buen momento para tratar de enmendar su pobre primera versión del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX e intentar calificar a la siguiente ronda del torneo, el repechaje se nota más cercano que un pase directo a Cuartos de Final.

Desde que Fernando Ortiz llegó a la institución de Coapa como técnico interino graba un balance de dos ganados, un empatado y un perdido, registros que si sigue de manera favorable la directiva haría que terminara la presente campaña, pues un sustituto está lejos de volverse noticia de último minuto.

Santiago Solari fue destituido al término de la fecha 8 cuando los Azulcremas empataron con Gallos de Querétaro el 1ro de marzo. Ha pasado un mes y no se ha hablado de quién podría ocupar su lugar, pues el recurso de Fernando Ortiz ha ayudado a que el club abandone los últimos lugares que una posible excepción no sería mala idea.

Diego Valdés marcó de último minuto

El exjugador llegó de bote pronto y con pocos días de acomodar un cuadro titular, pues Solari fue cesado en fecha doble y tuvo horas de práctica para intentar ganar en su debut, no ocurrió pero la continidad va por buen camino que se denota un Club América distinto al que comenzó el C2022.

Con 180 minutos sin recibir gol los capitalinos se hicieron amos de cuatro anotaciones en sus dos últimos partidos y agradando su estilo de juego que la afición no está disgustada por el interinato de Fernando Ortiz, quien se encuentra agradecido por sus jugadores de haberle dado una vigente victoria en tiempos difíciles por el sensible fallecimiento de su madre.

Fernando Ortiz en el banquillo del América

"A veces es inevitable no quebrarme y me lo prometí, perder a una madre y como cualquier hijo duelo mucho, pero estoy feliz que desde arriba está feliz viendo que hago lo que me hace feliz y no tengo más palabras de agradecimiento con los que me rodean. Soy una persona agradecida con mis jugadores". mencionó en la conferencia de prensa.

El técnico decidió quedarse en México para dirigir a América en vez de reunirse con su familia en Argentina, algo que por supuesto llamó la atención. Por otro lado comenzará con la mira puesta en crecer su buena racha ahora que recibirán al último lugar -FC Juárez-, en la cancha del Estadio Azteca y seguir en el camino de jugar una próxima ronda de este C2022 de la Liga MX.