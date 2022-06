América: Giovani Dos Santos no entra en planes de Fernando Ortiz para el Apertura 2022

Ciudad de México.- Club América hizo maletas para comenzar su pretemporada en el sureste de la República Mexicana con miras a participar en el Apertura 2022 de Liga MX. Junto al primer equipo el exseleccionado nacional, Giovani Dos Santos, intentó unirse para entrenar al parejo, empero su futuro no parece ser en Coapa.

De acuerdo al director técnico, Fernando Ortiz, 'Gio' no está considerado para participar en la siguiente temporada 2022-23. Dejó en claro que él no descarta a ningún jugador, pero aseguró que en América no contarán con el mediapunta, ni siquiera en pretemporada.

"Estamos en una institución tan grande que se hablan tantas cosas sin saber la realidad. Giovani no está con nosotros, pero es parte, que se entiende, de la magnitud que tiene esta institución, pero no lo vamos a contar", menciono el 'Tano' en entrevista con Futbol Picante.

"Por el momento no. Yo no descarto nada ni nunca a nadie. El futbol en muchas ocasiones te da sorpresas y más en una institución tan grande, pero hoy no está con nosotros, no contamos con él", complementó Fernando Ortiz en las instalaciones del aeropuerto para dirigirse a su destino a iniciar su período de tiempo para recibir el A2022.

EXISTE INTERÉS POR ISRAEL REYES

Por el otro lado el técnico del América reveló que desea la llegada del jugador de Puebla, Israel Reyes, quien ya habló en particular de las águilas; mencionó que "es un grandísimo equipo" y el 'Tano' aseveró que ya tiene propuestas en la mesa para tratar de darle el "sí" a los emplumados.

"Es un excelente jugador. Todos sabemos sus condiciones y lo ha demostrado con la Selección. Veremos qué sucede porque en estos momentos debe de estar evaluando propuestas que debe tener. De nuestra parte también buscamos otros jugadores".

ENFRENTARÁN A CANCÚN FC

América ya tiene pactado su primer compromiso en esta pretemporada,; saltará al Estadio Andrés Quintana Roo para medirse a Cancún FC de la Liga de Expansión MX. La cita será el próximo lunes 13 de junio y la afición podrá ingresar al estadio tras comenzar la venta de boletaje.