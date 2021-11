América: Santiago Baños molesto con la Selección de Perú por lesión de Pedro Aquino

Ciudad de México.- Las águilas del Club América tendrán unos días más de preparación de cara al comienzo de la etapa de Cuartos de Final del campeonato Grita México A2021 de la Liga MX, pues este fin de semana se conocerán a los otros cuatro invitados que se disputarán un repechaje a partido de vida o muerte.

Esta fase fue atrasada una semana por la Fecha FIFA que se jugó la semana anterior y parte de la que ahora se celebra, donde el cuadro de Coapa cedió a sus jugadores extranjeros pero con la condición que regresaran integros para las finales, no obstante, con la Selección de Perú no sucedió, pues su jugador Pedro Aquino, elemento de los cremas, volvió con una lesión muscular en el recto femoral izquierdo, de acuerdo al reporte médico del club.

Habrá que recordar que Aquino ya se localizaba con una lesión y por eso no veía actividad en la Liga MX. Aún así fue requerido por el técnico Ricardo Gareca y entró de cambio a los 77 minutos, empero dejó el campo doce minutos después al volver a lesionarse, quedando descartado por el club de Santiago Solari para la fase final.

Derivado de lo sucedido en la cancha de la Selección de Venezuela, el pasado martes 16 de noviembre, Santiago Baños, presidente del Club América, estalló contra la federación peruana, porque aseguró que fue una falta de respeto darle minutos al limeño cuando eran conscientes de su lesión por la que venía atravesando.

Santiago Baños molesto con el equipo de Perú

Jam media

"Por su lesión Pedro no jugó la final contra Monterrey, luego no jugó ante Cruz Azul, mandamos todos los reportes y todos los estudios a la Federación de Perú. Les hicimos saber que el jugador no estaba al 100 para que lo cuidaran. Pedimos que nos lo regresen y no hicieron caso a lo que les pediamos", comentó en entrevista con MARCA Claro MVS.

Asimismo el presidente deportivo argumentó que la institución recurrirá a la FIFA por esta circunstancia que dejará en desventaja al equipo azulcrema en las finales. "Veremos cuáles son las opciones para acudir a la máxima autoridad (FIFA). Me da coraje que sean irresponsables. Se preocuparon por ellos mismos" indicó Santiago Baños.

EL REGRESO DEPENDERÁ DE SU EVOLUCIÓN

Reporte médico de Pedro Aquino

Twitter Club América

El Club América compartió el dictamen médico de Pedro Aquino, el cual menciona que el inca solo podría volver a las canchas si su lesión reacciona a una evolución positiva. Por lo pronto se perdería la liguilla de la Liga MX hasta no reconocer parte de su recuperación en los próximos días.

