América: Santiago Baños ventiló como era la relación de Santiago Solari con los jugadores

Ciudad de México.- Las águilas del Club América, a mitad de campaña, estando en el sótano de la clasificación general, decidió cambiar de director técnico tras los malos resultados que tuvo el equipo con Santiago Solari en su tercera campaña después de fracasar en el Guard1anes Clausura 2021 y Apertura 2021 de la Liga MX.

Las águilas no fueron el mismo equipo que con el estratega que los llevó hasta la cima durante dos certámenes consecutivos. La directiva no toleró los malos resultados y se encargó de citar al ex Real Madrid para darle fin a su proyecto y darle espacio a Fernando Ortiz, quien vino a salvar las 'papas' en la segunda vuelta hasta conseguir el boleto a liguilla.

En esta semana de receso los de Coapa estarán a la espera de conocer a su próximo rival en Cuartos de Final, hoy (jueves) tuvo partido amistoso contra Potros de Hierro del Atlante y consiguió un severo triunfo en sus intalaciones deportivas por 10-1.

Horas más tarde el presidente deportivo, Santiago Baños, en entrevista para ESPN, dio detalles de como era la relación de Santiago Solari con los futbolistas, misma que no era nada 'cercana', lo cual fue uno de los motivos por los que el primer equipo no conseguía los resultados esperados, principalmente como local en el Estadio Azteca, donde se quedó con las ganas de festejar un triunfo desde octubre anterior.

Santiago Solari dirigiendo al América

Jam media

"Son diferentes formas de ser de cada técnico y hay quienes tienen mejor empatía o manejo de grupo. Santiago era más introvertido, no tenía comunicación tan directa con el jugador. Aquí nadie se salva, de los buenos o malos resultados", compartió Santiago Baños.

Santiago Solari dirigió su último partido en la Liga MX cuando Club América sufrió el empate contra Gallos de Querétaro en la Ciudad de México en tiempo de reposición. El empate fue la gota que derramó el vaso, así que explicó como fue aquel momento cuando lo citó para darle las gracias por su entrega y profesionalismo como entrenador.

Santiago Solari cesado del América

Jam media

"Cité a Santiago en mi oficina y le dije que hasta aquí llegaba el proyecto y su participación. Estábamos agradecidos con lo que hizo, al final es futbol y tenemos que ser protagonistas en cuestión de títulos", explicó el presidente deportivo en la misma charla.