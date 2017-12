América contra las cuerdas en semifinal ante Tigres

Ciudad de México.- Con un ataque que sigue sin despertar y con reclamos en contra del arbitraje, América intentará levantarse de la lona y remontar ante Tigres el sábado en choque por una las semifinales del Apertura mexicano.

Las Águilas dieron una de sus peores exhibiciones de la temporada y cayeron 1-0 ante Tigres en el partido de ida. El conjunto de Monterrey se impuso con un polémico gol de penal de Juninho, en una jugada en la que la pelota pegó en el rostro y luego la mano de un zaguero del América.

“No hay polémica, porque no hay penal”, dijo enfurecido el técnico del América, Miguel Herrera, al final del partido. “No es penal porque le pega en la cara y sí, después le pega en el brazo, pero primero es en la cara. Dicen que al América lo ayudan y no es así, este torneo nos han perjudicado más de lo que nos han ayudado”.

Más allá del error del árbitro, América disparó solo una vez a puerta y ahora acumula 279 minutos consecutivos sin anotar, y apenas dos goles en sus últimos siete encuentros.

Para seguir con vida en su sueño de colgarse la 13ra corona en su historia, las Águilas requieren un triunfo de 2-0, o por diferencia de un gol pero anotando dos o más goles.

“Es un partido donde nos vamos a salir a matar, no hay vuelta de hoja, vamos con la idea de ganar y hacer goles. Hay que hacer dos y si te hacen no importa, hay que salir a ganar”, agregó el “Piojo” Herrera. “Sería ilógico salir a cuidar el marco, a mí no me gusta eso”.

América no marca dos goles desde la décima fecha y su última victoria en el estadio Universitario la consiguió el 9 de agosto del 2014.

Por si fuera poco, Tigres sólo ha permitido un gol en sus últimos cinco encuentros en su feudo.

“Es una ventaja, pero de margen mínimo. Confiarnos de esto sería menospreciar al rival y nosotros no hacemos eso porque sabemos lo que América significa”, dijo el portero argentino de Tigres, Nahuel Guzmán.

En la otra llave, que se dirime el domingo, el líder Monterrey también consiguió una ventaja de 1-0 en patio ajeno ante Morelia gracias a un gol del colombiano Avilés Hurtado.

A Rayados le basta cualquier empate o derrota de 1-0 para avanzar por su mejor posición en la tabla.

“Ganamos un partido merecidamente, los primeros diez y los últimos cinco minutos Morelia tuvo algunas llegadas, pero en líneas generales ganamos bien”, dijo el entrenador argentino Antonio Mohamed. “Es un buen resultado, pero la serie sigue abierta”.

Si no pierden su ventaja, los Rayados mantendrán vivo su deseo de unirse al selecto grupo de equipos que se coronan tras ser los mejores en temporada regular. Desde 1996, cuando se implementaron dos torneos por año en México, sólo Toluca (tres veces), Pachuca (dos), América y Santos lo han logrado.

