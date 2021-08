América no contará con Miguel Layún para la Concachampions

NO JUGARÁ CONCACHAMPIONS... ��



Miguel Layún, no podrá ser registrado para la fase final; esto según el artículo 10.2 del Reglamento2021, "un jugador no puede ser registrado en ningún otro club en la competencia una vez que ya vio acción en el terreno de juego con otro equipo". pic.twitter.com/CZcJjxHm1f