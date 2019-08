América,San Luis y Tigres fallan 3 de los 5 penales marcados de la jornada 7

México. - Cinco penaltis fueron sancionados durante la séptima jornada del torneo Apertura-2019 del fútbol mexicano disputada a media semana y tres fueron atajados por porteros extranjeros: el colombiano Camilo Vargas del Atlas, el uruguayo Sebastián Sosa del Morelia y el argentino Rodrigo Rey del Pachuca.

Los otros dos penales de la séptima fecha del Apertura azteca fueron anotados en contra de los guardametas mexicanos Rodolfo Cota del León y Manuel Lajud por jugadores foráneos: el argentino Julio Furch del León y el peruano Yoshimar Yotún del Cruz Azul, respectivamente.

Camilo Vargas, recién llegado al Atlas para este torneo, atajó su segundo penalti en canchas mexicanas.

El partido contra Tigres estaba 0-0 al minuto 29 cuando el colombiano detuvo el disparo de la gran figura de la liga, el francés André-Pierre Gignac. El marcador finalizó 1-1.

Por su lado, Sebastián Sosa se lanzó sobre su costado derecho y con una mano desvío el remate de Nicolás González, delantero argentino del San Luis, que iba a la base del poste. Se jugaba el minuto 48, los 'Monarcas' del Morelia perdían 1-0, pero rescataron el empate 1-1 impulsados por la atajada de su guardameta uruguayo.

Y Rodrigo Rey también alentó la reacción del Pachuca que perdía 1-0 ante el América y contuvo el penalti que hubiera sido el segundo gol de las 'Águilas' al minuto 72. El colombiano Roger Martínez cobró a la derecha pegado al poste y ahí llegó el cancerbero argentino. Después los 'Tuzos' arrancaron el empate 1-1 al 89.

DT molesto

Al fallar el penalti, Roger Martínez no sólo desperdició la oportunidad de asegurar el triunfo del América. También provocó la molestia de su director técnico Miguel Herrera ya que el cobrador oficial de los penaltis es el argentino Emanuel Aguilera quien no hizo. El colombiano, que no marca gol desde la primera jornada, le quitó el balón a Aguilera quien no hizo respetar su jerarquía como ejecutor y, peor aún, se hizo expulsar al 79.

"Mientras estén en la cancha Aguilera o Nicolás Castillo, ellos van a patear y si no están seguirá Andrés Ibargüen. Estaba muy molesto porque Emanuel tuvo que patearlo, no por la falla del penal sino porque no respetan, no obedecen el orden", declaró Herrera.

El técnico americanista reconoció que a lo largo del torneo el colombiano Martínez ha sido su mejor hombre a la ofensiva, pero le advirtió públicamente que lo sancionará cuando desacate una orden por lucirse personalmente.

"Hay un pateador designado. Hoy se establecen reglas y el que las rompa se va de la cancha. Roger está haciendo buen trabajo y no porque patee un penal tiene que demostrarle nada a la gente", puntualizó Herrera.