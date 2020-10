Amistoso Países Bajos vs México: A 6 años del "No era Penal"; ¿Era o no penal para Países Bajos?

Países Bajos.- Ya han pasado 6 años de la última gran derrota de México ante Países Bajos, misma que no ha sido olvidada por ninguno de los mexicanos que estuvieron presentes y otros millones que los vieron por televisión por el famoso "No era penal". Hoy se vuelve a jugar un partido entre estas dos selecciones lo que hace inevitable recordar ese momento que quedará para la historia del futbol mexicano y mundial.

Cada 29 de junio es la fecha maldita para muchos mientras que otros la recuerdan con gracia pues los memes son algo que evolucionan con el tiempo. Ante este hecho han sido muchos los que han dejado su opinión desde del día uno hasta hoy que se volverán a ver las caras en solo un par de horas. Desde analistas deportivos hasta celebridades dieron su opinión sobre los sucedido.

Pero el tema siempre es el mismo a lo largo de muchos años y es que aun con la repetición las cosas aun no quedan claras pues para muchos no se debió haber marcado pues Rafa Márquez en esa ocasión plantó su pie contra el pasto y no contra la humanidad del rival. Para otros fue más que suficiente que no le permitiera avanzar para decretar el penal.

Analistas mexicanos se vieron en la necesidad de explotar contra la evidencia dando como un penal claro sobre Arjen Robben quien al sentir el pie del rival fue más que suficiente para dejarse caer. Mientras que otros que aunque intentaron mantenerse parciales dejaron ver que fue un invento y que se trató de un tremendo error por parte del central.

Con el paso de los años se llegó a la conclusión de que con la tecnología que ahora se tiene con el VAR sin duda se hubiera marcado la infracción tal y como se hizo hace 6 años. Fue el exárbitro mexicano Bonifacio Núñez quien dejó claro uno de los temas más polémicos en el futbol mexicano en tanto tiempo. Uno de los nazarenos más respetados en el balompié azteca dejó ver que a su experiencia si o si debía ser marcado como penal.

Arjen Robben el hombre menos querido en México tras aquella jugada | Agencias

"Para mí su hay penal. Rafa Márquez pisa al jugador de Holanda", dijo Bonifacio. Además por si fuera poco hizo el comentario que puso punto final a una posible discusión. Y es que se basó en el VAR para analizar la jugada, si bien en el mundo actualmente una jugada tan rápida puede ser vista cuadro por cuadro en una repetición y es algo que hubiera aclarado más fácil la falta del mexicano dentro del área.

Aunque también mencionó que la Selección Mexicana debía haber estado abajo en el marcador o al menos con otro penal en contra desde el primer tiempo pues como muchos vieron en una jugada de urgencia Héctor Moreno se vio en la necesidad de cometer una falta dentro del área que al final impidió un gol pero cometió una falta que le costó salir del campo pues tuvo una fractura en la tibia.

"Hay que recordar que también, se hubiera marcado un penal para Holanda en la primera mitad. Jugada donde se lesiona (Héctor) Moreno. Y aunque el exárbitro se basa completamente en la manera que se utiliza la tecnología en estos tiempos, la realidad es que aun existen personas que creen que no hubo falta y que México pudo haber llegado a la siguiente ronda.

Reacciones de mexicanos al "No era Penal"

