¡Amor a las alturas! Daniela Baeza recibió hermosa propuesta en helicóptero

Manhattan, Nueva York.- Daniela Baeza terminó una grata semana en los estudios de Televisa. Después de cinco días concluyó de forma exitosa las emisiones de Expreso por la mañana (Matutino Express) y para gozar de la vida decidió acudir a Manhattan, Distrito de Nueva York para disfrutar una bella aventura en helicóptero. Obtuvo un mejor recorrido por los aires tras ir acompañada de Luis Marmol, quien la sorprendió en las alturas para pedirle que fuera su novia; dijo que sí.

Dani empezó a conocer a su galán desde hace tiempo, el 'clic' se percibió desde el primer instante, tanto que el joven decidió dar el primer paso para decirle todo lo que siente por ella. Luis se atravió a abrir su corazón para tomar la mano de la conductora como su nueva pareja y el momento único quedó grabado en las diferentes publicaciones que Daniela Baeza y él compartieron en sus sitios oficiales de Instagram, cada uno con un mensaje distinto y lleno de satisfacción.

"El amor está en el aire", fue la frase que la hermosa Daniela Baeza utilizó en su último post que contempla cinco fotografías, desde su llegada a la aeronave hasta el primer beso que vivió ya como novia del mexicano. "No les había contado que si quiso ser mi novia", redactó Luis Marmol en su publicación, de inmediato Dani Baeza respondió en su bandeja de comentarios "Como no estar con un hombre así. En las nubes me traes tu", señaló la señorita.

Daniela Baeza frente al helicóptero

Instagram danielabaezatv

Para convertir ese momento aún más especial tanto Daniela Baeza como Luis Marmol estrenaron ropa semejante para un camino gustoso en el aire, siendo uno mismo. Cuando el helicóptero se elevó algo extraño empezó a percibir la colaboradora de Grupo Televisa, el resultado fue adorado que en este 19 de febrero dicha sonrisa significa la alegría de una mujer que siempre soñó con encontrar el amor verdadero, y espera hacerlo a partir de este día a lado de su nuevo galán.

Daniela Baeza aparecerá frente a la cámara más guapa de lo normal y con la mejor motivación que le hizo falta desde hace varios años. Cada mañana será deleitosa y toda la audiencia se mantendrá al frente del monitor para escuchar la hermosa voz de Dani, juntamente en admirar su escultural apariencia que asombrosa en cadena nacional, especialmente cuando utiliza aquellos vestidos sofisticados que la transforman en la reina primordial de la empresa mexicana.

Beso de Daniela Baeza y Luis Marmol

Instagram luismarmol

