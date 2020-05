Ampáyers de la LMB aprovechan la pandemia

Ciudad de México.- Ciertamente, los diamantes beisboleros de las 16 franquicias de la Liga Mexicana de Beisbol están desolados, pero los ampáyers consagrados Jair Fernández y Humberto Saiz prefieren no enfocarse en lo negativo de la cuarentena y tratan de aprovechar el tiempo en casa. La LMB les notificó desde el 15 de marzo que se suspendía la pretemporada, y la campaña debió haber iniciado hace un mes. Por lo pronto, no tiene fecha de reapertura.

Aspira a Tokio 2020

Jair Fernández aún ansía impartir justicia en los Juegos Olímpicos de Tokio. “No ha cambiado nada, en un correo nos dijeron que lo único que cambia es el itinerario de los vuelos, pero que seguimos dentro”, comentó Fernández. Desde hace 17 años, Jair depende del sueldo que le proporciona la LMB, pero ahora que estará inactivo durante poco más de dos meses deberá obtener sus ingresos desde otras fuentes, razón por la que ha decidido volver a la escuela. “Lo económico golpea, y pues imagínese, 17 años percibiendo un sueldo, pero esto ayuda para que uno vea al futuro y se prepare.

Comunicado de la oficina de presidencia de la LMB sobre la suspensión de juegos de pretemporada y aplazamiento de la temporada 2020.https://t.co/chG1fhY33g — ligamexbeis (@LigaMexBeis) March 15, 2020

“Voy a terminar la Preparatoria para empezar una licenciatura. Esto es un ciclo, tiene inicio y tiene fin”, aseguró Fernández. Por ahora, el sonorense aprovecha la cuarentena para revisar las nuevas reglas del circuito veraniego, ver películas con su familia y ayudar a su hija con sus tareas. “No soy mucho de leer, pero lo que he estado haciendo es familiarizarme con el libro de reglas con todas las adiciones que van a venir y que este año hay un reacomodo”, contó.

Catedrático

Como lo hace desde hace siete años, el ampáyer Humberto Saiz imparte clases en Sonora. Por la pandemia del Covid-19, el curso de ampayeo que imparte el “Lobito” Saiz se realiza a través de redes sociales. “Este es un buen momento para leer, para reflexionar, para pintar, yo estoy dando un taller para la Liga Suprema en Sonora.

#MeQuedoEnHome ��⚾ a estudiar reglas de beisbol ��@luis_umpirelmb, Director de Umpires de la LMB, te invita a su nueva sección "Las reglas en home". pic.twitter.com/TqxQnW5Io5 — ligamexbeis (@LigaMexBeis) March 31, 2020

“Lo hacemos en vivo, en Facebook estamos transmitiendo los módulos, lo han estado compartiendo 50 personas, son más de 3 mil personas las que lo ven y siguen”, dijo Saiz, profesional desde hace 32 años en la LMB. Aunque no ha sido fácil acostumbrarse al parón, el tiempo con el que ahora dispone el “Lobito” para estar con su familia lo aprovecha al máximo. “Tenemos un tablero de basquetbol y me la paso jugando con mi nieto de 11 años, también le gusta pitchear y yo soy su catcher, cuando quiere jugar futbol tenemos una portería que se desarma y yo soy su portero.

Esta es una buena oportunidad para estar con la familia. “He cocinado, he barrido, he trapeado, he lavado y tendido ropa, disfruto mucho de estar con la familia”, aseguró.