Ana Cheri deslumbra con su sensualidad y su cuerpo atlético esculpido en el gimnasio

Nacida un 16 de mayo en California, Ana Cheri es una modelo estadounidense que se da a la tarea de compartir en redes sociales sus rutinas de acondicionamiento físico, a la vez que presume su tremendo cuerpo atlético en Instagram, donde acumula poco más de 12 millones 736 mil seguidores.

Esta belleza ha trabajado para marcas como Monster Energy, K&N Filters, Mokova Underware y Ultimate Armwrestling League. Ella fue embajadora de la marca Shredz y fue nombrada Chica Instagram de la Semana de Maxim.

Antes de la fama, Ana Cheri creció en el sur de California, en la actualidad ha desarrollado una línea de ropa llamada Want My Look. Esta exótica diva de ascendencia nativa americana, latina y caucásica creció con sus hermanos varones y se casó con el especialista en acondicionamiento físico Ben Moreland.

Su sensualidad no tardó en ser descubierta por muchas personas en el ambiente del modelaje, cada vez lograba ganar más y más seguidores, hasta la fecha lleva es toda una personalidad. Su fama se contempló después del desnudo que realizó para la revista Playboy en octubre del año 2015.