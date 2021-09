Ana Gabriela Guevara aclara el tema de las becas a deportistas y su reducción de hasta un 80%

México.- Con la revelación que hizo la Comisión Nacional del Deporte (Conade) de que los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y no cumplieron con los objetivos se verían afectados por una reducción de hasta un 80% su beca, la titular de la dependencia, Ana Gabriela Guevara ha salido a dar la cara para aclarar la situación y evitar confusiones.

De acuerdo a las palabras de la exatleta medallista en Atenas 2004, estas medidas se tuvieron que tomar luego de la desaparición del Fondo para del Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) ya que con ello se fueron las reglas y criterios para tabular la entregado justa de los ingresos a la Conade para cada uno de los atletas.

Cabe aclarar que esta medidas no aplicaría para los atletas que estuvieron en Tokio 2020 pero que solo hayan ganado una medalla o que se hayan instalado en una ronda prometedora para ganar alguna presea (semifinal), el resto de atletas que no cumplieron con el programa de objetivos y los que no calificaron serían los primeros afectados.

Leer más: Usuarios mostraron enejo con el fallo de HBO MAX que no los dejó ver los partidos de Champions League

Ana Gabriela Guevara en ayuda para dejar más claro esta situación concedió una entrevista para Latinus en donde explicó los puntos que se han mencionado, como quiénes perderán parte de su beca y por cuánto tiempo y cuál es el verdadero motivo del mismo.

"Todos los medallistas, finalistas y semifinalistas, son los que van a mantener su beca o los montos más elevados, y esto debido a que no hay reglas de operación ya que el año pasado fue derogado el fideicomiso que cubría todas estas becas y los criterios de las mismas, entonces tras la extinción del Fodepar nos adherimos al tema de perspectivas que existían en ese cuadro, por eso es que las becas descendieron tanto, y en ese cuadro contemplaba el estar como medallista en panamericanos, medallista en los Juegos Olímpicos o Campeonato Mundial", dijo la titular de la Conade.

Atletas que lograron medalla o puestos importantes recibiarán su pago completo | Foto: Jam Media

Asimismo dejó claro que esto es solo por un tiempo, especialmente lo que tarde la Secretaria de Educación Pública (SEP) en autorizar las nuevas reglas para los atletas mexicanos y el tema de las becas para todos los que participen defendiendo los colores de México.

"Esto no será para siempre y es mientras autorizan y se publican las nuevas reglas de operación, y no se publicaron porque el acuerdo fue hasta que pasara Tokio y ahora estamos a la espera de que la SEP nos autorice las nuevas reglas, y una vez que vuelvan a competir y acrediten su nivel competitivo subirán de nueva cuenta su monto en la beca", agregó.

Para finalizar tambien habló de lo que esperan los atletas que ganaron medalla en Tokio 2020, Ana Gabriela Guevara confirmó que será el próximo 6 de octubre cuando el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entregue simbólicamente el cheque a 6 atletas en La Mañanera de ese día, el restode atletas recibirán el pago directamente en el banco, siendo un total de 240 pesos para cada atleta y un incentivo más para el que ganó medalla.