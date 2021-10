Ana Gaby Paz luce su belleza en el entrenamiento de las Rojinegras del Atlas

La bella portera de las Rojinegras del Atlas, Ana Gaby Paz, se robo las miradas de todos sus admiradores en las redes sociales al subir una serie de fotos en su cuenta oficial, lo cuál causo la respuesta rápidamente.

Mas de mil me gusta y un total de 21 comentarios, fue la respuesta de los seguidores de Ana Gaby Paz en su publicación donde se le ve muy concentrada en la practica de su equipo. La belleza de la portera es un ingrediente que se agrega siempre cuando se disfruta de la Liga MX Femenil.

Ana Gaby Paz es una de las jugadoras figuras dentro y fuera de la cancha, ya que con más de 67 mil seguidores prueba que es de las favoritas de todos los aficionados del circuito rosa.

La portera ha hecho historia en el conjunto tapatío, ya que ya suma en su carrera profesional más de 100 partidos jugados en la Liga MX Femenil.

La cancerbera es una pieza fundamental en su equipo en este torneo Apertura 2021 del circuito rosa y al momento se mantiene como la titular del Atlas. Ana Gaby Paz no pierde la esperanza de vestir los colores de la Selección Mexicana Femenil.

Como toda jugadora, Ana Gaby Paz sueña y anhela portar los colores del combinado nacional que dirige la directora técnica, Mónica Vergara.

La portera del Atlas se roba las miradas en la practica. Foto: Instagram Ana Gaby Paz

“Evidentemente es algo que es algo que me gustaría cumplir, es una meta que tengo el llegar a Selección. Pero yo sé también que mientras siga trabajando acá en el equipo, mientras siga haciendo las cosas bien, mientras me siga superando a mí misma, en algún punto va a llegar esa convocatoria. Espero que no solamente llegue, sino que llegue también para que Mónica esté segura de que yo puedo estar, que sea constante, no sólo ir una vez y ya”, explicó en entrevista para AS.

La portera sabe que en el futbol mexicano hay una gran competencia en su posición y siempre México tiene grandes exponentes en la portería ya sea varonil o femenil.

Ana Gaby Paz se prepara con todo en esta pausa de la Liga MX Femenil. Foto: Instagram Ana Gaby Paz