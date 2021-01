Ana Karen López, jugadora de Toluca Femenil, señaló la amenaza que sufrió en 2019

La jugadora de Toluca Femenil, Ana Karen López, relato la amenaza que vivió al pasar Pumas al América en el año de 2019, en ese entonces no expuso el tema por miedo, pero ahora con la amenaza a Jana Gutíerrez, del América, se animo a dar su caso y pide paren este tipo de casos en las jugadoras del circuito rosa de México.

Relató que sucedió cuando pasó de Pumas al América, en el interludio entre los torneos Clausura 2019 y Apertura 2019, por un seguidor que precisamente le reprochó cambiar entre clubes de gran rivalidad.

"Él refería que yo iba a provocar a la afición y que yo ya era del "crema" cuando yo solo iba a Cantera a ver a mis amigas y excompañeras de equipo. Preferí mantener todo en privado y ya no asistir por mi bienestar", señaló.

Ana Karen López dejo en claro que no se debe confundir el fanatismo con la competitividad en la cancha, y señaló que fue apoyada en 2019, tanto por Pumas como en América cuando se dio su caso se amenaza.

"Somos futbolistas, pero eso no quiere decir que no tenemos derecho a vivir lo que está en el exterior. En verdad, qué triste que reacciones así. No somos máquinas ni somos perfectos, somos seres humanos diferentes y tenemos derechos a tener altas y bajas", añadio.