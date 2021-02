Ana Lago es eliminada del Exatlón México

La gimnasta mexicana, Ana Lago, dijo adiós a la competencia del Exatlón México 2021, tras quedar fuera este día.

Lago se vio las caras en su última competencia ante Carmelita Correa, el puntaje más bajo de las chicas rojas, y a Jazmín Hernández, quien fue seleccionada por Mati Álvarez para ir a este duelo.

"Aquí en Exaltón pasan demasiadas cosas, sin duda ha sido de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir, pero le agradezco mil cosas. He aprendido de todas las personas, he tenido problemas, he tenido conflictos, pero también he llegado a querer, a quererme a mí. Le toca ir a una persona que quiero muchísimo, que está conmigo desde mi temporada, que me agarró de la mano y me levantó, y está persona es Jazmín", señaló Mati al dar su veredicto.

La fase de la tirolesa fue clave para marcar la eliminación de Ana Lago. Destaca que los participantes de su equipo no le quisieron conceder sus medallas para incrementar sus vidas.

"Yo sabía que iba a ser una temporada muy larga, llena de muchos retos. Para mí el mayor reto era mental. La verdad que el contraste de la primera a la cuarta temporada fue enorme, por eso se me hizo más complicado lo mental. Me costó muchísimo tratar de entrenar lo mental hasta que llegué a un punto que dije 'Hay que disfrutarlo'", señaló la competidora antes de salir del programa.