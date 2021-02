Ana Lago fue internada de urgencia para una operación de rodilla por lesión sufrida en Exatlón México

Monterrey.- Difícil momento el que vive Ana Lago quien tuvo que ser internada de urgencia en un hospital para que se le practicara una operación en su rodilla, dicha intervención es producto de una lesión sufrida durante la grabación de Exatlón México y por la cual tuvo que dejar de competir en algunos circuitos.

A través de sus redes sociales, la gimnasta anunció este viernes que a partir de las 2 de la tarde sería operada, pues ya tenía desde la noche antes internada en el hospital. Reveló su esto actual, de cero comida y agua para la operación, pero aseguró que todo saldría bien y confiaba en Dios de que así fuera.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Gracias a Dios hoy (Viernes) me operan a las 2:00 pm de la tarde. Desde la noche de ayer (Jueves), me ingresaron al hospital para empezar a checar este rollo. Hoy (viernes) desde las seis de la mañana nada de comida, bebidas ni agua. Primero Dios todo va a salir excelente. Ya está caso todo listo", dijo Ana en su Instagram.

Más tarde se pudo ver a Ana Lago ya en la cama del hospital con un cubrebocas, preparada para la operación. Pero fue hasta la noche del viernes cuando publicó un nuevo video donde aun bajo los efectos de la anestesia intentaba dar la noticia de que todo había salido bien y que se encontraba en perfecto estado y ahora solo podía descansar.

Leer más: Ana Lago tras salir de Exatlón México retomaría su gran pasión que es la gimnasia

"Hola mis amores. Pues voy saliendo de la operación, bueno ya llevo un ratito que salí pero estoy super anestesiada. Mañana (sábado) les platico como estuvo, aunque me dormí toda la operación y no supe que rollo. Pero bueno mañana no vemos por estos rumbos", fueron las palabras de la atleta.

Hasta el momento no ha revelado más sobre su situación, su más reciente publicación es para su amiga Pamela Verdirame la futbolista profesional que hoy es su cumpleaños y la ha felicitado, además de que en este 4ta temporada de Exatlón compartieron equipo en Titanes.

Ana Lago no había mostrado signos de tener una lesión al salir del programa, se sabía que dentro en más de una ocasión no pudo competir por tener molestias, pero aun así siguió peleando hasta el final, para las últimas semanas comenzó a utilizar vendajes especiales en sus rodillas pero seguía en competencia lo que dejó claro que no había problemas.

Leer más: Exatlón México: Titanes perdería un atleta fundamental este domingo de eliminación

Ahora se espera que tenga una buena recuperación, sus planes a corto plazo está recuperar su estado de salud y estar físicamente al cien por ciento para para intentar volver a su pasión que es la gimnasia, a quien en publicaciones pasadas recordaba con tanto amor y que estaría como punto número 1 para volver a ejercer.