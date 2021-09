Ander Herrera se niega a creer que el PSG haya fracasado por no ganar una Champions League

Francia.- El PSG desde hace algunos años se ha planteado una meta para poder comenzar a ser un equipo top del futbol europeo y eso es ganar la Champions League. El conjunto parisino en las últimas dos temporadas ha estado más cerca de lograrlo con una final y una semifinal pero aún no llega el momento pero es cada vez más marcada la obligación que tiene el equipo por la calidad de sus jugadores.

Curiosamente desde el equipo no ven la Champions League como una obligación e incluso creen que se le está pidiendo mucho más al PSG que a otros equipos que ostentas varios títulos continentales. Ese ejemplo lo puso Ander Herrera quien asegura que no ganar la Champions no es un fracaso para el PSG como la gente y los medios lo creen.

"No entiendo que a otros equipos grandes no se le exija la Champions League como se le exige al PSG. Creo que jugar una final y una semifinal seguidas es un logro increíble para un club tan joven como este, y no entiendo como eso se vea como un fracaso, es increíble que nadie le pida al (Real) Madrid, Chelsea, Barcelona o al Manchester City la Champions como obligación y a nosotros sí", dijo el español en exclusiva para MARCA.

Leer más: Tras triste debut en la Champions, Messi buscará seducir a los aficionados del PSG en casa

El PSG desde hace varios torneos se ha puesto como el favorito en el torneo pues su plantilla era una de las más importantes de Europa, y ahora que tienen al equipo plagado de estrellas es inminente que tienen que ganar sí o sí la Champions League ya que de no hacerlo las criticas no pararán hasta que lo logren.

PSG al día de hoy tiene una de las plantillas más fuertes del futbol mundial | Foto: Captura

Y es que jugadores como Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar, Mbappé, Di María si no dan la Champions League esta temporada sería un rotundo fracaso incluso para sus seguidores que se ven más cerca de lograrlo que nunca.

El equipo del PSG en este inicio de la Champions League dejó dudas sobre el funcionamiento del equipo y es que con sus figuras solo pudieron empatar ante el Brujas a un gol. Con ese marcador el cuadro parisino se quedó con la segunda posición detrás del Manchester City quien sí ganó al RB Leipzig.

El siguiente partido será una verdadera batalla entre dos de las mejores plantillas del mundo, el próximo martes se verán las caras el PSG y el Manchester City por el liderato del Grupo A, ahí se podrá dar el reencuentro de Messi y Guardiola una vez más.