Jugador del Barça revela el infierno que vive en el equipo

Barcelona, España.- En el conjunto del Barcelona no todo es color de rosa pese a llevar un paso impresionante en todos los torneos que compiten, o no al menos para el mediocampista André Gomes, que si bien está dentro de los candidatos para ocupar un puesto para el encuentro de esta semana ante el Chelsea, el portugués desde su llegada al equipo culé siempre ha sido señalado por parte de la afición.

Esta situación de las críticas por parte de los seguidores así como de la prensa, le han incomodado notablemente al futbolista André Gomes, al grado de no ocultar su desagrado por pertenecer al Barcelona, pues según el portugués, su estadía en el club ha sido un infierno.

"No me siento bien en el campo, no disfruto, mi estadía se ha convertido en un infierno", reveló el mediocampista en una entrevista a la revista Panenka.

Sin duda alguna dicha entrevista para la revista antes mencionada llamó la atención de todos debido a la manera de cómo el mediocampista André Gomes, se expresó acerca de su etapa en el Barcelona, equipo al que llegó en el 2016 procedente del Valencia y que por el momento, no se ha logrado adaptar muy bien.

"En los primeros seis meses estuve bien porque tuve mi adaptación con compañeros espectaculares pero a partir de entonces comencé a vivir un infierno de presión, que me llevo bien con la de afuera pero no con la que yo me pongo porque soy demasiado autocrítico y perfeccionista, no tolero equivocarme nunca", señaló el mediocampista.

Los problemas deportivos afectan en lo personal

Asimismo, el mediocampista portugués André Gomes, reconoció que esos malos momentos que atraviesa dentro del terreno de juego le han perjudicado en todos los sentidos, tanto deportivos como en lo personal. “Lo que hago es no hablar con nadie, no molestar a nadie. Es como si me sintiera avergonzado”.

“Me molesta que me digan que puedo hacer muchas cosas buenas. Yo me pregunto a mi mismo: ¿y por qué no las hago?”, agregó André Gomes.

El mediocampista agregó que trabaja fuerte física y psicológicamente para poder superar esos obstáculos que le impiden lograr lo que tiene en mente.