André-Pierre Gignac explota y pide a los mexicanos disfrutar los logros de sus paisanos

Nuevo León.- Luego de la histórica travesía por Qatar, este viernes los Tigres de la UANL llegó a México para tener un par de días de descanso para preparar su partido de la jornada 6, pero quien el que lo último que buscó fue descansar es André-Pierre Gignac que dejó un fuerte mensaje en redes sociales para todos sus detractores.

El delantero francés explicó que como mexicano le da mucha tristeza que no puedan celebrar los logros de otros compatriotas y le gustaría ver como cambian de mentalidad para un bien común, prometió un mundo mejor si se sigue ese camino, también dijo que él mejorará en todo aspecto.

"El peor enemigo del Mexicano es el mismo Mexicano! Sintiéndome Mexicano me da tristeza! Cambiemos el chip! Todos hacia el mismo rumbo! Crecemos juntos ante el mundo! Disfruten raza. Prometo mejorar también! Bendiciones para todos", escribió el jugador en sus redes.

Evidentemente este mensaje puso la pauta perfecta para que los aficionados tanto de Tigres y lo que no para que comenzaran a debatir sobre las palabras del jugador a quienes muchos le reconocen el gran esfuerzo durante el torneo pues lograron algo que nunca había pasado, pero también por otro lado hubo quienes le recordaron que no hicieron historia pues no ganaron nada.

Y claro no podía faltar la referencia de comentario tanto de Nahuel Guzmán y Guido Pizarro sobre no representar al país, algo con lo que cargarán por el resto de su existencia en cualquier otra competencia internacional.

Gignac no se enganchó con los comentarios como si lo hizo apenas este jueves contra el ex portero del Palmeiras, Marcos quien se burló del delantero por la derrota de su equipo y por algunas respuestas del francés a través de redes sociales respondiendo al ex jugador.

Ahora Gignac está en casa, tendrá este viernes y sábado para descansar pues este domingo volverán a los entrenamientos pues el siguiente miércoles deberán jugar la jornada 6 ante Cruz Azul, ese sería el cierre oficial de la jornada 6. Así para tomar el ritmo del resto de equipos de la Liga MX con el juego del fin de semana ante Tijuana en casa.