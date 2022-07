André-Pierre Gignac rompe el silencio y pide respetar su decisión de no vacunarse contra el Covid-19

México.- André-Pierre Gignac rompió el silencio sobre el tema de ser "antivacuna" luego de que se diera a conocer en los medios hace apenas algunas horas. El atacante decidió que era mejor dar su versión antes que se saliera de control, por ello usó sus redes sociales para esclarecer el caso y de paso agradecer a todas las personas que le han ayudado y respetado su decisión de no tomar la dosis contra el Covid-19.

Luego de que se revelara que el jugador no había sido convocado al Juego de Estrellas de la Liga MX y la MLS, Reforma publicó en su portal que todo se debía a que el francés no quería vacunarse contra el Covid-19, algo que es requisito para poder entrar a Estados Unidos, ante eso se decidió que Gignac no fuera parte de la convocatoria que apenas este martes se dio a conocer.

Al haberse hecho algo de ruido con su decisión salió para dar su versión y poder aclarar las cosas. A través de sus historias de Instagram, el delantero aseguró que no tomará esa dosis debido a un tema de creencias y la formación que se le había inculcado desde muy pequeño y además había sido algo que habló con la directiva y que se le dio al entera confianza por lo que no hay problema alguna con su situación.

"Sobre el tema que surgió el día de hoy, quiero aclarar que yo hablé con la directiva y les pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias, de formación y es algo que viene desde mi infancia y de mi origen" comentó el jugador. Explica que desde que se implementó la vacunación a los equipos de la Liga MX este habló con el club quien entendió su caso y la concedió no obligarle a vacunarse.

Si bien es cierto Gignac acudió a ciertos encuentros en Estados Unidos hace algunos meses atrás esto fue debido a que no había sido instaurado como obligatorio la entrada al país ya vacunado. esto se dio durante el inicio de la pandemia con los duelos de la Concachampions. Tambien luego de ello quedó muy claro que hubo partidos en USA en los que el jugador no estuvo y se debería a esta decisión.

Tambien el jugador agradeció a quienes le apoyaron desde siempre, "Agradezco el apoyo y respeto a mi decisión en esta tema, que es 100% personas", comentó el futbolista. Con esto, André-Pierre Gignac no podrá ser parte del Juego de Estrellas de la Liga MX, no podrá jugar algún partido con Tigres en USA por un tiempo y ahora que su equipo disputará la Concachampions tampoco podrá estar presente en los duelos de su equipo cuando se jueguen en tierras americanas.