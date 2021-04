André-Pierre Gignac se manifiesta por el uso de su imagen en propaganda política en Nuevo León

Nuevo León.- André-Pierre Gignac hizo uso de sus redes sociales para denunciar que en Nuevo León se ha utilizado de forma ilegal su imagen con fines políticos. En en un mensaje en su Twitter explica que nunca dio permiso de nada y que los temas políticos de México son tema de los mexicanos y no de él que es francés.

"Supe que anda una publicación política usando mi imagen. Esto se hizo sin mi participación y sin mi permiso. Son temas que evito pues ustedes son los que tienen que decidir sobre política. Siempre he mantenido distancia sobre esos temas que no me corresponden. Los conozco personalmente casi a todos (Políticos), y ellos saben que no participo en este tipo de cosas", comentó el francés.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La propaganda a la que hace referencia el jugador de Tigres a la que el candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García compartió en sus redes sociales donde se ve que utiliza la imagen del delantero haciendo estiramientos en un poste de la portería pero utilizó su acción para hacer parecer que está empujando a "La vieja política" otros candidatos de Morena y PRI.

Leer más: Selección Mexicana Sub-23 con problemas para el Torneo Esperanzas de Toulon 2021, irían sin estrellas

Por el momento el candidato Samuel García no se ha manifestado acerca de la solicitud de André-Pierre Gignac y se espera que en los siguientes días se haga algo para evitar utilizar al futbolista como parte de la política mexicana.

André-Pierre Gignac quien desde el 2015 ha vivido en México ya podría comenzar a tramitar su pasaporte mexicano, además que desde su llegada ya fue padre por lo que uno de sus hijos es oficialmente mexicano.

Leer más: Champions League: Real Madrid sella su pase a las semifinales al derrotar al Liverpool

Gignac es francés y llegó a Tigres como un gran jugador pero ante los ojos de México poco conocido pero poco a poco se fue ganando a los felinos y con el tiempo a todo el país por sus grandes actuaciones.

Actualmente es el goleador histórico de los Tigres luego de que superó a Tomás Boy y sus 104 goles, el francés ya ha llegado a más de 140. También se espera que culmine su carrera como futbolista luego de que ha renovado su contrato por los siguientes 3 años.