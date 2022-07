André-Pierre Gignac se niega a vacunarse y por ello no irá al Juego de Estrellas de la Liga MX

México.- El nombre de André-Pierre Gignac en las últimas horas se ha relacionado con un tema de escándalo y es que el futbolista habría negado su participación en el Juego de Estrellas de la Liga MX y la MLS debido a que no quiere vacunarse para poder entrar a los Estados Unidos, ante ello el organismo mexicano la habría dejado fuera de la lista final a pesar de que fue el máximo goleador de la temporada pasada y que sin problemas hubiera tenido un puesto en el once ideal de la Liga MX.

Según dio a conocer Reforma, el delantero de Tigres no tiene en mente vacunarse, algo que es un requisito para los Estados Unidos para dejarlo entrar al país. Gignac para evitar problemas ha declinado la posibilidad de asistir y así evitar se le sea juzgado por las autoridades americanas si intenta cruzar en esas condiciones. Por ahora el jugador no ha dado a conocer su postura pública al respecto y se espera que así se mantenga.

Los últimos eventos que se han tenido en Estados Unidos en donde Tigres o el jugador tuvieron que haber estado, Gignac declinó las opciones, incluso partidos amistosos no fue considerado y para la gala del Balón de Oro en donde fue el goleador tampoco estuvo presente y todo sería indició de que al no tener su vacuna decidió no estar presente para evitar ponerse la dosis y hacer un escándalo de su decisión.

Aunque tambien su falta al Juego de Estrellas que se aproxima ya en unos días puede deberse a su lesión, apenas el fin de semana sufrió un fuerte golpe en donde se le diagnosticó una inflamación en el tendón de Aquiles y de acuerdo con los reportes médicos podría estar fuera hasta 6 semanas lo que le daría fuera tambien del partido por lo que esa sería una razón válida para evitar estar en USA en el mes de agosto.

De momento la postura del jugador se mantiene y de parte de Tigres parece que le apoya y no se ha hecho más grande. El Juego de Estrellas se jugará el 9 de agosto en Estados Unidos en su segunda edición habiendo dejado en el primer partido a la MLS como el ganador.