Andrés Guardado abandona concentración del Tricolor

El jugador del Real Betis, Andrés Guardado, abandono a la Selección Mexicana para reportarse al cuadro del conjunto español. El capitán de la Selección Mexicana, Andrés Guardado, regresó a Sevilla luego de no poder jugar en la Fecha FIFA por molestias musculares.

Guardado tiene problemas musculares y en ningún día pudo trabajar al parejo de sus compañeros en la Selección Mexicana, previo al duelo frente a Corea del Sur, por lo que no fue tomado en cuenta para el duelo contra los Tigres asiáticos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Guardado apenas ha jugado algunos minutos con el Betis en la presente temporada de la liga española y tanto el jugador como su club buscarán recuperar su mejor versión física para que pueda tomar de nueva cuenta un rol protagónico en el equipo verdiblanco. Incluso, esperan que el tapatío pueda estar presente en el duelo del próximo 23 de noviembre ante el Athletic de Bilbao en San Mamés.

El capitán tuvo participación en el duelo ante Holanda de la fecha FIFA de octubre y al abandonar la concentración ya no tendrá participación con el Tricolor hasta que el equipo nacional reanude actividades en el 2021.

Gerardo Martino, entrenador del Tricolor, habló sobre la salida del ‘Principito’ y se mostró agradecido con el canterano rojiblanco. “Queda desconvocado porque es el compromiso de Manuel Pellegrini. Agradecemos al Ingeniero Pellegrini que nos permitió que nuestro capitán viniera, ahora regresará a recuperarse“, comentó el ‘Tata‘.

“(Guardado) es una persona que siempre quiere estar y colabora, cuando uno de los líderes es así, no se puede no tener su presencia y Pellegrini lo entendió porque es igual en el Betis“, agregó el entrenador nacional. Cabe recordar que el jugador del cuadro bético no se encuentra bien físicamente desde hace unas semanas y solamente ha participado en dos encuentros de la presente campaña.