Andrés Guardado asegura que tras Qatar 2022 se retirará de la Selección Mexicana

México.- Andrés Guardado está cerca de unirse a una selecta lista de jugadores en el mundo en poder jugar 5 Copas del Mundo, récord que algunos de los mejores jugadores no han podido cumplir. Eso hace que sea un Mundial más que especial para el "Principito" y más por su reciente declaración en la que asegura que Qatar 2022 será el último viaje que tenga con la Selección Mexicana pues marcará su adiós a portar la camiseta número 18.

El jugador de 35 años de edad confirmó que desea tener un final lindo en su faceta como seleccionado nacional, espera poder llegar a un gran momento con el Tricolor y hacer historia en la que es su última oportunidad de hacer ya que en muchas de las ocasiones pasadas se quedó a muy poco de lograr dar ese gran salto. El mediocampista asegura que no va por el récord si no por el hecho de poder competir en el máximo nivel del futbol.

"Para mí, juego el Mundial (Qatar 2022) y mi participación en Selección se acaba. Es mi último sueño, mi último objetivo, y tambien no lo veo como decir, quiero ir porque quiero jugar cinco Mundiales. No. Para mí es mi última oportunidad para conseguir algo para mi selección", comentó el mediocampista del Betis para Rondo Magazine.

Andrés Guardado se retira del Tri en Qataer 2022 | Foto: Jam Media

Si bien Guardado no tiene un lugar seguro en la lista final de 26 jugadores del Tata Martino si es uno de los fieles hombres del proceso por lo que muy seguramente estará para comandar al equipo como el capitán. Por ahora él es uno de los 18 jugadores que aparecen en el famoso álbum del mundial lo que tambien da muchas posibilidades de que sea llamado.

El único inconveniente que le podría traer complicaciones sería el no jugar, algo que le está pasando ahora con el Betis, el jugador no ha podido ser registrado con el primer equipo por lo que no ha tenido minutos en LaLiga y eso le puede cobrar factura pues el mercado se cierra y si no encuentra club antes del final de mes se podría quedar sin jugar hasta enero.