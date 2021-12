Andrés Guardado da positivo a Covid-19 y se pierde el juego ante el Athletic Club

España.- Desde España reportan que el mexicano Andrés Guardado ha dado positivo a Covid-19 por lo que no podrá jugar el último partido con el Betis antes del parón de navidad. El mediocampista no estará en el campo ante el Athletic De Bilbao que se jugará este domingo 19 de diciembre. Guardado apenas en la semana había estado trabajando de manera normal luego de la celebración del título de Atlas, por el momento se desconoce en dónde tuvo su contagio y si hay más jugadores que puedan tener el virus.

En lo que va de la pandemia esta es la segunda ocasión en la que Andrés Guardado se contagia de Covid-19, el primero se dio en 2020 cuando el equipo regresó a los duelos luego del gran parón que tuvieron las ligas por el mundo. Ante esta noticia todo el equipo tendrá que realizarse nuevas pruebas para determinar si hay más jugadores contagiados ya sea por el mexicano o que algún elemento externo se haya involucrado en el tema.

Este jueves Andrés Guardado antes de ser diagnosticado con Covid-19 estuvo en el partido de Segunda Ronda de Copa del Rey ante el Talavera, el mexicano se quedó en la banca y no vio acción, solo Diego Lainez entró y marcó para darle la victoria el equipo bético. Se puede pensar que ahí pudo haber más contagiados por el convivió cercano. Al momento no se han detectado nada anormal. Guardado se ha puesto en aislamiento y por ahora no presenta ningún síntoma visible.

Andrés Guardado culminará su contrato con el Betis en 2022 | Foto: EFE

Al día de hoy Betis está en la tercera posición de La Liga Española, el equipo verdiblanco ha iniciado con una gran motivación, en 17 partidos ha ganado 10 encuentros y ha empatado 3 y perdido 4. Se mantiene por encima de clubes como el Atlético de Madrid y el Barcelona, incluso se encuentran en zona de competencias Europeas para la siguiente temporada. Guardado ahora con faceta de capitán se ha echado el equipo al hombre en grandes momentos pero deberá descansar para el regreso a la acción.

El regreso de LaLiga será en enero a partir del 2, y será ese mismo día cuando el Betis reciba al Celta de Vigo con el mexicano Néstor Araujo y posiblemente tambien con otra incorporación de un nuevo mexicano, Orbelin Pineda y posiblemente ahí ya Andrés Guardado podría volverla campo para iniciar el año con el pie derecho.