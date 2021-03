Andrés Guardado habla de su futuro en Selección Mexicana y confiesa tener mucha preocupación

España.- El retiro en Selección Mexicana para Andrés Guardado está cerca y el jugador es el más consiente de ello. Luego de más de 15 años vistiendo la camiseta tricolor apunta a Qatar 2022 como el cierre de su participación internacional. Pero aun con la meta bien fijada tiene algunos temores pues podría no ser considerado para la justa dentro de un año.

Andrés Guardado quiere igualar lo que ya hizo Antonio "Tota" Carbajal y Rafael Márquez al jugar 5 Copas del Mundo estando dentro de ese selecto grupo, pero sabe que cada vez es más complicado pues la edad y el ritmo de juego ya no es el mismo de hace años y se encuentra consiente de que ahora hay muchas más razones para no ser parte de la convocatoria final.

"No escondo mi objetivo, me encantaría llegar a mi quinto Mundial, pero llegas a este momento de tu carrera cuando tienen que ir con paciencia, semana tras semana, partido tras partido", dijo el mediocampista del Betis.

Además agregó que tiene algo muy presente y que espera que no le pase y eso es quedar fuera de la convocatoria, siendo ese su mayor preocupación durante el proceso de elección de Gerardo Martino para llegar al Mundial, " El futbol siempre te llega a sorprender y no me quiero encontrar con esa mala sorpresa (quedar fuera) voy con mucha precaución en ese aspecto".

Como el actual capitán de la Selección Mexicana nunca ha habido de los malos momentos y o de los buenos cuando los hay, es por eso que el tema del famoso quinto partido es algo que quiere acabar. Andrés Guardado ha estado en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 y en todos le ha toca irse en 8vos de final.

"Todavía siento que tengo temas pendientes con la Selección, más allá de la edad, he ido a cuatro Mundiales y nos hemos quedado en las mismas instancias y me encantaría ver si somos capaces de romper esa barrera y conseguir ese objetivo, solo el quinto partido, sino llegar más allá y me gustaría ser parte de ello", finalizó el jugador.

Andrés Guardado se ha convertido en el hombre titular de Gerardo Martino en el centro del campo pero su edad es el principal factor de que deba tener un suplente que podría ganarle el puesto si lo hace mejor, aun así sus últimas convocatorias en los partidos en Europa se hizo como consejero del entrenador. Ahora su el proceso arrancará este mes de marzo con duelos amistosos.

Guardado será contemplado por el argentino para los duelos del año siempre y cuando no haya lesiones, la Selección tendrá una cargada agenda en la que podría hasta darle descanso para llegar a punto a la Copa Oro y el inicio de las eliminatorias.