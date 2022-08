Andrés Guardado podría llegar al Nottingham Forest de la Premier League

Inglaterra.- Andrés Guardado podría tener ya un nuevo destino para continuar su carrera en Europa. Luego de que el Betis no le ha podido conseguir su registro en el futbol español. El cuadro del Nottingham Forest de la Premier League se habría interesado por los servicios del mexicano para que forme parte de su plantilla en lo que resta de la temporada 2022-2023.

Todo se dio a conocer cuando el narrador mexicano, Raoul Ortiz compartió en su cuenta de Twitter que el equipo inglés se habría interesado en los servicios del mediocampista mexicano. "En las últimas horas hay un par de equipo que se han acercado al entorno de Andrés Guardado para llevarlo a la Premier League. Uno de ellos el Nottingham Forest", se lee en su publicación. El equipo inglés que luego de 23 años regresó a la primera división y quiere hacer todo lo posible para quedarse.

Además el famoso "Pollo" agregó que un equipo más del futbol español tambien estaría interesado en él pero no dio el nombre del mismo. "Y tambien un equipo importante de España preguntó por él, aunque no hay nada concreto" comentó el comunicador. Por ahora no hay un avance de estas dos propuestas pues el cuadro del Betis apenas renovó al jugador y esperaban tenerlo como su estandarte en esta temporada.

Para este fin de semana el Betis ya ha confirmado que la ficha del mexicano sigue sin procesarse por lo que la jornada 2 de LaLiga tampoco tendrá su participación. Los clubes españoles tendrán hasta finales de mes para dar de alta o baja a los jugadores de su plantilla. Si el mexicano no logra tener su registro para antes de esas fechas se tendrá que quedar sin disputar la primera parte de la temporada.

Andrés Guardado estuvo vinculado a equipos mexicanos como el América y el FC Juárez pero esto resultó solo un rumor que no pasó a más ya que el interés del jugadores mantenerse en Europa por un tiempo más.