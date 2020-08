Andrés Guardado pone el ambiente en el entrenamiento del Betis con los Ángeles Azules

España.- Ya con el torneo finalizado el Betis sigue con los entrenamientos de cara a la siguiente temporada y este jueves se pudo observar como es que la pasan dentro de las instalaciones y la fiesta la organizó Andrés Guardado quien con la ya conocida música de los Ángeles Azules acompañó la sesión de entrenamiento.

Con temas como Nunca es suficiente y Mis Sentimientos, ambos con duetos con la cantantes mexicanas como Natalia Lafourcade y Ximena Sariñana el volante y sus compañeros seguían realizando sus rutinas. A través de las redes sociales se compartieron algunos videos donde se ve al mexicano recostado sobre el suelo mientras la música de fondo dejaban claro que de Iztapalapa para el Mundo como su lema es verdad.

El conjunto del Betis no acabo de buena manera la temporada, si bien no ocupaban los primeros lugares si daban pelea a los equipos, pero el parón por la pandemia al parecer les afectó más de los que esperaban, ya que esa vuelta no consiguieron los puntos suficientes y corrieron el riesgo de meterse en la lucha por el descenso.

¡De Iztapalapa para Sevilla! @AGuardado18 le puso sabor al entrenamiento del @RealBetis con la música de los @angelesazulesmx pic.twitter.com/ZRPjJQU3dM — Carlos Pérez (@ShagGol) August 4, 2020

Ahora ya con Manuel Pellegrini esperan retomar su buen nivel y estar dentro de los primeros lugares de la Liga en España. La pretemporada del equipo bético inició con 21 de los jugadores que finalizaron la temrporada anterior. Recordemos que Rubí fue cesado a solo unos juegos de acabar la temporada, luego de eso un auxiliar se encargó de los últimos juegos.

Por ahora ya los mexicanos, Andrés Guardado y Diego Lainez se prepara para su regreso, en el caso puntual del canterano del América intentará llenarle el ojo a su nuevo entrenador ya que este podría ser el que esperaba para demostrar su calidad en el futbol europeo ya en su tercera temporada.

