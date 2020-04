Andrés Guardado se suma al agradecimiento a Ricardo La Volpe

Sevilla, España.- Luego de que Ricardo Antonio La Volpe anunciara su renuncia a la dirección técnica varios futbolistas que fueron formados por el argentino le demostraron su agradecimiento dedicándole unas palabras.

Andrés Guardado fue uno de los futbolistas que utilizó sus redes sociales para mandarle unas palabras de agradecimiento a quien lo llevaría a su primer Mundial a los 19 años y formaría su carrera como uno de los mejores mediocampistas de México.

"Quisiera encontrar las palabras suficientes de agradecimiento para describir lo que usted significó en mi carrera! ... no entendería todo lo que me ha pasado en esta hermosa profesión sin su confianza cuando yo no era nadie , sin esos regaños y correcciones en los entrenamientos , sin esos tamaños para apostar por un joven de 19 años en el partido más importante de ese mundial del 2006 ! ... no tengo duda que gracias a esos momentos he conseguido muchos sueños y objetivos en mi carrera !"

Guardado rompió con esa estigma de que se necesitan títulos para ser uno de los mejores en algo y le recalcó que La Volpe que para él no los necesita pues dejar un legado y enseñanzas es mucho más valioso.

En mi humilde opinión no necesitó títulos para dejar un legado muy importante en el fútbol mexicano ! ... muchas gracias profe o como mejor se le conoce ... muchas Gracias Bigotón! ... le deseo todo el éxito en sus próximos proyectos!"

Andrés inició su carrera en Atlas, desde joven demostró su calidad y su buen golpeo de zurda, eso llamó la atención del 'Bigitón' y lo convocó para que fuera parte del equipo que jugó el Mundial de Alemania en 2006, desde ese momento los llamados a Selección fueron constantes, hoy 14 años después de esos y 3 mundiales más el Principito le devuelve su agradecimiento por llevarlo a lo alto.