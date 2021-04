Andrés Lillini: "No hay que vivir del esfuerzo ni de la garra"

Ciudad de México.- Los Pumas de la UNAM despertaron en el último momento del encuentro al igualar con los Tuzos del Pachuca por 2-2, en los minutos del tiempo de adición, de esta jornada 13 del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, en el interior del Estadio Olímpico Universitario.

Pese a eso, el empate le sirve de poco a los Capitalinos, en vista de que llegaron a las 13 unidades y siguen fuera de los puestos de repechaje. Su entrenador, Andrés Lillini, se mostró inconforme del resultado y la actitud de su equipo, pues la mentalidad era ganar el juego y no mostrar una actitud como la de este domingo.

"No celebramos un empate, nos vamos molestos. Tuvimos 15 días de entrenamientos que esperamos que sirvieran de mucho, pero al no sacar la victoria es cuando comienzas analizar la situación. Hoy nuestro pensamiento del porque no ganamos, es más importante que el del empate", refirió en rueda de prensa.

Durante los 90 minutos, los auriazules se vieron superados por los Tuzos, que avisaron durante los dos tiempos que venían con la idea de sacar los tres puntos, situación que Andrés Lillini lo deja intranquilo, pues en el último mes del torneo regular su club tendrá compromisos complicados que celebrar, entre ellos Necaxa, Tigres, Puebla y América.

"El mensaje de no estamos derrotados, no en todos los partidos será de la misma forma. Debemos ser realistas, no hay que vivir del esfuerzo y la garra, lo pueden hacer bien o mal, pero nunca van a dejar de ir al frente", agregó el argentino.

Además remarcó que para la afición, el equipo debe de llegar a la siguiente etapa, pues reconoce la responsabilidad de lo que es representar a un equipo que está a la altura de Pumas, donde el torneo pasado llegaron a la final y ahora se encuentran lejanos de disputar la siguiente liguilla de la Liga MX.

"La verdadera afición sabe lo que representamos en la cancha, no debemos de decepcionarlos. Tenemos que ir por el pase, forzosamente", finalizó Andrés Lillini.

Sebastián Saucedo anotó el gol del descuento para Pumas a los 90' al rematar de cabeza frente a Óscar Ustari, para después aprovechar la pena máxima y anotar el empate Juan Ignacio Dinneno, en la cancha del México 68.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE LOS PUMAS

Jornada 14.- Visita al Necaxa

Jornada 15.- Recibe a los Tigres de la UANL

Jornada 16.- Visita al Puebla

Jornada 17.- Recibe al América