Andrés Lillini preocupado por la defensa de Pumas de cara a la liguilla

México.- El argentino Andrés Lillini, entrenador de los Pumas de la UNAM, reveló este sábado que su principal preocupación de cara a la fase final del Guard1anes 2020 es la defensa de su equipo, que sólo ha conseguido cuatro marcos en cero.

“Tenemos que mejorar en la parte defensiva, a partir de ahora jugaremos partidos de 180 minutos donde las equivocaciones costarán caro y así como estamos no nos alcanzará sólo con la vorágine del equipo en ataque, no nos va a salvar siempre”, dijo en rueda de prensa tras derrotar por 1-2 al Cruz Azul en la última jornada de la fase regular del Guard1anes.

Los Pumas vencieron al Cruz Azul al remontar un 1-0 en contra, gracias a un doblete del argentino Juan Ignacio Dinenno que se concretó en los 10 minutos finales.

Hoy no hicimos las cosas buenas que hemos logrado en el torneo, pero sostuvimos la intensidad de buscar el arco contrario. La idea en la liguilla (fase final) es no darnos por vencidos, pero no todos los partidos en los que nos golpeen nos levantaremos”, remarcó el técnico de 46 años.