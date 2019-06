Andy Ruiz Jr fue víctima de bullying cuando era niño

México.- El púgil mexicano Andy Ruiz Jr., campeón mundial de peso completo, consideró este miércoles que su deporte se afronta en solitario, pero en el caso del 'bullying' (acoso), práctica que sufrió, dijo que se necesita hacer labor de equipo, especialmente con la ayuda de los amigos.

"El 'bullying' es malo, me lo hicieron cuando era niño porque estaba gordito y me aguantaba. No tienes que dejar que esas palabras te hagan irte hacia abajo. Es posible salir con la ayuda de nuevos amigos, que te apoyen y estén detrás de ti", señaló Ruiz Jr., quien se encuentra de visita en la Ciudad de México.

Ruiz, primer mexicano en acreditarse como monarca mundial de los pesos pesados, destacó la fortaleza mental que lo llevó no sólo al título sino a vencer obstáculos como el acoso y la discriminación.

"Batallé mucho para llegar donde estoy ahorita, sufrí mucho. Todos los niños que sepan que sí se puede, mira cómo llegó este gordito a ser campeón del mundo y hacer historia", señaló.

Recordó que el boxeo es un deporte de uno contra uno, y aunque detrás tienen a los entrenadores, es duro.

Yo consideró que el boxeo es un 80 % mentalidad y un 20 % físico, pero si no nos preparamos no se logra nada.

El campeón de peso pesado de la Asociación y Organización Mundial de Boxeo (AMB) y (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) visitó este día el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), lugar donde se entrenó hace una década en busca de un lugar para asistir a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Ruiz Jr., nacido en Imperial Valley, California y quien creció en Mexicali, Baja California, invitó a los integrantes de la selección mexicana de boxeo "que no dejen luchar por sus sueños y que nada ni nadie se los impida" al tiempo que reiteró su hazaña de vencer al británico Anthony Joshua el 1 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York.

El boxeador, de 29 años, dijo estar eternamente agradecido con el boxeo, disciplina que le ayudó a vencer sus temores del 'bullying' y evitar "los malos pasos en las calles".

Callé la boca de todos aquellos que decían 'ese gordito no va a hacer nada'. Puse mis sueños antes que las críticas de todos los que me molestaban y dudaban de mí.

En su visita, Ruiz recibió reconocimientos de los presidentes del Comité Olímpico Mexicano y de la Federación Mexicana de Boxeo, Carlos Padilla y Francisco Contreras, y adelantó algunos planes de su revancha contra Joshua.

"Vamos a tratar de hacerla aquí en México. Muchos no saben pero vamos a pelear para tener la revancha Joshua, creo que será una pelea muy buena con todos los mexicanos y los fanáticos. Hoy estamos en negociaciones a ver si logramos eso", dijo sobre el combate programado ya para diciembre.

El campeón también aseguró que ya se encuentra en conversaciones con el mexicano Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial del Boxeo (CMB), para poder desafiar al monarca de peso completo de este organismo, el estadounidense Deontay Wilder.