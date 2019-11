Andy Ruiz comete grave error en la pelea del 'Canelo' (VIDEO)

Las Vegas.- Como marco de la gran noche que tendría el boxeo mexicano al vivir una nueva pelea del tapatío Saúl 'Canelo' Álvarez, la cadena de televisión TUDN quiso darle un plus a su transmisión invitando al campeón mundial de los pesos pesados, Andy Ruiz para los acompañara y diera su punto de vista sobre el combate, lo que la televisora no pudo ver venir fue que Andy al momento de que se le preguntó en que canal devian ver la pelea este respondió "Telemundo" en lugar de "TUDN" por lo que internet no lo perdonó.

Como parte de una estrategia por TUDN invitaron al boxeador mexicano campeón del mundo, Andy Ruiz para que comentará la pelea del 'Canelo' Álvarez, donde conforme pasaban los rounds este los comentaba son su experiencia dentro del ring, donde Saúl noqueo al ruso Kovalev en el round 11 convirtiéndose en el cuarto mexicano en ganar un título en 4 categorías diferentes. Pero lo que en ese momento se viralizó más fue la equivocación del púgil.

Te puede interesar: Canelo noquea a Kovalev y es campeón semipesado del OMB

Ya en los comentarios finales, Andy Ruiz fue invitado a promocionar su pelea, donde explicó que se siente seguro de que ganara su combate, hasta el momento todo iba bien pero cuando le preguntaron en donde tenían que ver su pelea fue cuando los nervios lo traicionaron diciendo otra televisora por error.

Andy Ruiz haciendo un Pedro Sola con Telemundo pic.twitter.com/omjJPHBq2B — La corneta negra (@lacornetanegra) November 3, 2019

Desde ese momento el internet se encargó de compararlo con Pedro Sola, compartiendo rápidamente memes del gracioso momento.

Pedrito Sola viendo cómo Andy Ruiz lo quiere imitar ���� pic.twitter.com/zAaF81l2ZA — Anuar Martinez (@anuar_car) November 3, 2019

¡¡AMOOOOOOOOOOOOOO A MI GORDO DE ORO!!



- Andy ¿Por dónde tienen que ver tu pelea? Por TUDN

Lindsay Casinelli



- Por Telemundo

Andy Ruiz pic.twitter.com/dryoFUo4EO — Los Expulsados (@losexpulsados) November 3, 2019

La pelea de Andy Ruiz será el próximo 7 de diciembre ante Anthony Joshua en la revancha por el campeonato de los pesos pesados.