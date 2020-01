Andy Ruiz despide a su entrenador Manny Robles

Luego de varias semanas de situaciones tensas, Andy Ruiz ha decidido que Manny Robles no sea más su entrenador, Robles fue la persona encargada del entrenamiento que Andy realizó previo a las dos peleas ante Anthony Joshua en donde en una logró el título de los pesos completos.

Las cosas ya no marchaban bien desde el inicio del año, Ruiz debía reportar en los primeros días de enero para continuar con su entrenamiento pero no lo hizo algo que molestó a Robles quien lo criticó por su actitud.

Ahora el mismo entrenador habló con ESPN, donde expresa que la decisión de Andy la esperaba pues desde antes de la segunda pelea ante Joshua ya no escucha sus indicaciones arriba del ring.

"Lo vi venir, seré honesto. Lo noté durante el entrenamiento, Andy estaba haciendo lo que quería. Su padre. obviamente, siendo su manager, no tuvo control sobre si hijo. Nadie de nosotros pudo controlarlo" dijo.

"No iba a funcionar porque no estaba escuchando. Ni a mí, ni a su padre, a nadie. Lo dijo luego de la conferencia de prensa. Se disculpó conmigo, con su padre, porque lo arruinó. Entonces pensé, 'es sólo cuestión de tiempo hasta que reciba la llamada'. Afortunadamente para mí, Andy hizo autocrítica y no se sentó como la mayoría de los boxeadores para culpar al entrenador", añadió.

Ahora Andy no tiene entrenador y eso podría retrasar su aparición en los cuadriláteros por un tiempo hasta que encuentra a alguien que lo ayude. Este mismo Andy fue el que reconoció que defraudó a los aficionados al momento de perder ante Joshua. Por lo pronto Ruiz entrenará por su cuenta.