Andy Ruiz no ha reportado de sus vacaciones y su entrenador lo critica

El entrenador del boxeador, Manny Robles reconoció que Ruiz no se ha presentado a sus entrenamientos, ni siquiera ha puesto un pie en el gimnasio algo que tiene de mal humor a su entrador.

Andy Ruiz quien el pasado 7 de diciembre quedó exhibido en el ring ante Antonhy Joshua luego de que en lugar de bajar peso para el combate de revancha aumentó casi 7 kilos en comparación del último encuentro nose se había proclamado campeón de los pesos pesados.

La escena tras finalizar el combate la dio también el mexicano a aceptar que estaba pasado de peso y que la fama lo había nublado en su camino a convertirse en uno de los mejores boxeadores del mundo pero con sus acciones solo un mes después de la pelea dicen otra cosa.

“No lo sé (si seguiremos trabajando juntos). Eso lo tiene que decidir Andy. Quiero decir que la relación sigue siendo buena. Él se fue de vacaciones y todo parece estar bien. Lo sabremos en el futuro cercano. En algún punto, hablaremos", declaró para SKY Sports.

Robles se dice molesto pero a la vez sabe que no debe rogarle al mexicano, nadie debe obligarte a hacer algo dice, "“Si él quiere, y cuando él esté listo para volver al gimnasio, ahí es cuando mi trabajo empieza. Mi trabajo no es hablarle todos los días. Él es un hombre, no un niño, y se le debe tratar como tal. No puedes convencer a alguien de que desee algo”, explicó.

Andy ha presumido en sus redes sociales su nueva adquisición que fue un auto de lujo, pero si nada que ver con su trabajo dentro del ring.