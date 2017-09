Ángel Arballo rinde su último informe de labores

Ángel Alberto Arballo Robles, expresidente del Comité Municipal de Futbol en Ahome, presentó su informe de labores del periodo 2016-2017.La sala de asambleas del Instituto Municipal del Deporte de Ahome fue sede del acto en el que Arballo Robles fue acompañado por el ex secretario, Francisco Guerrero y por el ex tesorero, Teófilo Sánchez, además del actual tesorero del Comité Municipal de Futbol, Sergio “Lalo” LeónEn lo más destacado, se encuentra el plano económico, ya que la tesorería de su administración dejó un monto de 90 mil pesos a la directiva entrante que encabeza Víctor Manuel Contreras López.En lo que respecta a lo deportivo, el directivo reconoció que en su último año al frente, no se cumplieron los objetivos, sobre todo si se toma en cuenta los realizado un año antes, cuando se tuvo una cosecha histórica de campeonatos Estatales e incluso un par de nacionales.Por parte del IMDA acudió el coordinador de los Comités Deportivos Municipales, Álvaro Castro Aguilar, quien felicitó a la administración saliente e invitó a los nuevos directivos del futbol a trabajar de la misma manera.