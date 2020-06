Ángel Zaldivar regresa a Chivas

Jalisco.- Alistando sus armas para la siguiente temporada, las Chivas del Guadalajara confirmaron su primer fichaje de cara al torneo Apertura 2020 con el regreso del delantero mexicano Ángel Zaldivar a l institución luego de un año y medio fuera del equipo.

La mañana de este viernes, el “Chelo” se reportó en Verde Valle para realizar los exámenes de detección de coronavirus COVID-19, mismos instantes en el club publicó un redes una imagen con la leyenda: “como caído del cielo”, en referencia a su primer nombre: Ángel.

Estoy muy contento, la verdad estaba esperando este momento desde hace mucho tiempo, era mi prioridad regresar. Ahora que estoy acá, me siento contento de que vean toda esa transformación, dentro y fuera del campo. Me siento en mi mejor momento, lo he dicho en varias entrevistas y estando aquí quiero que regresen esos años de gloria de Chivas para seguir estando en los primeros planos”, explicó el joven en una entrevista para Chivas Tv.