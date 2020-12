¿Ángel o Demonio? Daniella Chávez se roba las miradas con lindo vestido negro

Chile.- La bella modelo Daniela Chávez vuelve a la carga con increíbles videos y fotografías en su Instagram. Ahora con un vestido negro que la hace lucir como una diosa ante las miradas de los millones de sus seguidores y que claramente a los que se encuentra por las calles. Pero si no verla ya era algo difícil, todo se complicó cuando pidió la opinión a sus fans de como es mejor ser, si ángel o demonio.

La chilena, compartió un video en su cuenta de Instagram, en donde se le ve posando frente a un espejo y su hermoso vestido negro que la hace justicia a su figura física. Mientras graba sus movimientos al bailar y dejar una coqueta pregunta, "Contigo... cometer todos los pecados y seguir siendo un Ángel o Demonio", dicho mensajes enloqueció a sus fans que no sabían cual elegir.

Algunos se pusieron poéticos y respondieron, "Aunque peques mil veces tu sigues siendo un angelito", "Hoy, ahora siempre un ángel" y muchos otros más que solo pudieron decir que se miraban super linda con ese vestido. Daniella Chávez cuenta con una impresionante comunidad de poco más de 13.5 millones de seguidores que están pendientes de todo lo que hace.

Por si fuera poco, solo unas horas antes del video de Daniella bailando, la chilena compartió dos hermosos fotos también en su cuenta de Instagram, utilizando el mismo outfit, per esta vez en las calles en donde la luz natural hacia resaltar cada una de sus facciones que la hacen lucir como una mujer inalcanzable. De igual manera su publicación alcanzó grandes cifras al llegar a más de 152 mil reacciones más los miles de cometarios.

El juego de poner a elegir a sus fans ya lo había hecho alguna vez con un outfit color chocolate en donde compartió 3 fotografías en diferentes poses y preguntó a sus fieles seguidores que si cuál les gustaba más, algo que complicó mucho la elección de ellos, pues cada una de las instantáneas tenía algo que la hacia única.

Evidentemente uno de los puntos por los que tiene tantos seguidores es por su belleza y gran cuerpo, pero no hay que olvidar que es dueña de una gran critica deportiva. Esto se puede encontrar en su cuenta de Twitter en donde no tiene problema alguno por hablar de su selección chilena y los malos manejos de su entrenador. Como una fan más preocupada por el destino de su país en el futbol, pues aun sigue dolida de no poder haber ido al Mundial de Rusia.

Daniella Chávez luciendo bella en sus sesiones por las calles | Foto Instagram

Daniella también es amante de los Cosplay, a través de varias posibilitaciones se ha visto su personificación de personajes de anime, incluso tiene una muy especial en donde ella es una autentica Barbie, con una caja tamaño real y ella dentro claro está simulando ser una de las míticas personalidades del mundo de los juguetes.