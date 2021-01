Angelo Leo defenderá su título mundial ante Stephen Fulton Jr. este sábado

El campeón mundial supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Angelo Leo, pondrá en juego su cinturón cuando enfrente a Stephen Fulton Jr., en el combate estelar de la función que se celebrará este sábado, 23 de enero, en el “Mohegan Sun Arena” de Uncasville, Connecticut.

La contienda que es presentada por Premier Boxing Champions, será televisada por Showtime.

Angelo Leo (20-0, 9 KOs), quien forma parte del elenco de la empresa Mayweather Promotions, se convirtió en el primer campeón mundial de su ciudad natal de Albuquerque, NM, desde el legendario campeón de tres divisiones Johnny Tapia, cuando logró imponerse sobre Tramaine Williams por decisión unánime en agosto de 2020.

El peleador de 26 años, Leo, estaba previsto para chocar con Fulton por el título mundial vacante de peso pluma junior de la OMB esa noche en el primer evento de boxeo Showtime después del cierre pandémico del deporte, pero Fulton se vio obligado a retirarse luego de salir positivo de una prueba Covid-19.

ANGELO LEO, ANSIOSO POR SUBIR AL RING

“Esta va a ser una gran pelea. Sé que Fulton viene a pelear y yo también voy a pelear. Tenemos dos estilos contrastantes. Lo veo una especie de Costa Este vs. Lo de la Costa Oeste, así que serán fuegos artificiales. Esta será una de las mejores peleas del año y no puedo esperar a que la vean”, expresó Angelo Leo.

Agregó que: “No me sorprende en absoluto que Vegas tenga a Fulton como el pequeño favorito. Sé que tiene muchos seguidores. He sido un perdedor antes. He estado en estos zapatos antes, así que no me sorprende. Simplemente me da más leña para el fuego".

"No me ofende en absoluto que sea el favorito. Esto es boxeo y Fulton es un buen peleador, pero el 23 de enero estoy buscando demostrar que estoy donde pertenezco y que soy campeón mundial por una razón”, señaló Leo.

Dijo cosiderarse un peleador qiue lanza muchos golpes al cuerpo y por la presión que ejerce sobre sus rivales.

"Eso no es ningún secreto. Siento que la gente aún no me ha visto todo. Tengo mucho que demostrar. Todavía tengo muchos looks que mostrar y, el 23 de enero, creo que Stephen Fulton sacará todo eso de mí. Creo que es importante, en cada pelea, ir al cuerpo. Como dicen, vaya al cuerpo y se le caerá la cabeza, pero si quiere moverse y hacer presión, tengo un remedio para todo eso” , refirió.

Por su parte Stephen Fulton (18-0, 8 KOs), quien nació y creció en West Philadelphia, Pensilvania, ha enfrentado a una competencia impresionante en su corta carrera mientras escalaba posiciones en las filas de las 122 libras, donde actualmente está rankeado como No. 1 de la OMB.

En sus últimos 12 combates profesionales, Fulton, de 26 años de edad, ha ganado a siete peleadores que estaban invictos, incluidos Josh Greer, Adam López y Luis Saul Rosario. Los dos triynfos más recientes de Fulton, fueron con un nocaut sobre Isaac Avelar en agosto de 2019 antes de superar por decisión unánime en 12 asaltos a Arnold Khegai en enero.

RESPALDO

En la misma carteleran, Ra'eese Aleem se medirá a Víctor Pasillas, por el mundial supergallo interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

También, el campeón mundial interino ligero de la AMB, Rolando Romero, expondrá su título ante el peligroso Justin Pauldo.