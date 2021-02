Annia Mejía: "Quiero volver a la Selección y ganar un nuevo título con Rayadas"

Nuevo León, Monterrey.- Rayadas consiguió dos triunfos de manera consecutiva en estos últimos días, primero enfrentando a Gallos en el campo del Barrial y el día de ayer goleando a las Celestes de Cruz Azul en el "Gigante de Acero", acumulando 12 puntos y están en la 4ta posición.

Annía Mejía, futbolista de 24 años fue convocada desde un inicio por el estratega Héctor Becerra, consiguiendo una participación destacada, pues estuvo fuera por un tiempo por una lesión pero comienza a retomar su ritmo, tanto en los entrenamientos como en los partidos de la Liga Mx Femenil.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Me he sentido muy bien en mi retorno, comienzo agarrar ritmo junto con el equipo. Hemos aumentado nuestro nivel en cada partido, entre nosotras aprendemos mucho de cada una, el ejemplo se vio la noche de ayer en que estamos trabajando para ganar desde las primeras jornadas", dijo Annia en rueda de prensa.

Las blanquiazules jugarán su siguiente jornada el próximo domingo 7 de febrero, de modo que Annia Mejía sabe que no es sencillo jugar tres partidos en una semana, tomando en cuenta que su duelo contra Gallos ocurrió el domingo 31 de enero y que ahora es turno de viajar al Kraken de Mazatlán.

"Será un duelo complicado, una plaza difícil, específicamente por el calor y la humedad, pero nos cuidamos después de cada juego. Miramos los videos de las chicas de Mazatlán y también de nosotras para no cometer errores, y lo más importante es cuidarnos para recuperarnos para el domingo", comentó.

Leer más: Liga Mx Femenil: Rayadas goleó a Cruz Azul por 5-1 y termina con su invicto

MiMacro Periférico de Guadalajara, una de las obras cumbre de Enrique Alfaro, lleva 35% de avance

"Yo tuve una lesión que me costó una ausencia de 2 meses, y con el apoyo del equipo como del cuerpo técnico he tratado de cuidarme y regresar poco a poco para no correr el riesgo de sufrir una nueva incomodidad que me impida volver aportar en los partidos de esta campaña", añadio Mejía.

Asimismo, Annia argumentó que se siente muy contenta de que Mónica Vergara sea la nueva entrenadora de la Selección Nacional al igual que sentirse emocionada por el proceso que tendrá el Tri Femenil, ya que contará con varios duelos amistosos rumbo al Mundial del 2023 en Australia.

"Estoy entusiasmada por el nuevo proceso de la directiva de la Selección lo mismo que con Mónica. Será un cambio que ayudará a México a incorporar a nuevas jugadoras y es muy bueno que se tengan partidos con otros países para que así crezca el nivel, y podamos acoplarnos rumbo a las eliminatorias", explicó

Annia celebra con Alejandría tras el gol de Daniela Solís

Twitter Rayadas

"Cada día estoy mejorando para crecer dentro y fuera de la cancha. Mis retos son volver a la Selección, sumar más minutos en el plantel y ganar un nuevo título con Rayadas", finalizó Annia Mejía en la Conferencia de Prensa.