Años de inseguridades se fueron para Andrea Sola que disfruta y acepta su bella figura

México.- Una de las más bellas y carismáticas mujeres de la televisión mexicana es sin duda Andrea Sola que todas las noches comparte con los mejores analistas deportivos lo más relevante del día, tambien es la encargada de poner la felicidad y claro la parte bella del programa algo que sus fans siempre se lo reconocen.

Pero sorpresivamente Andrea Sola parecía que no disfrutaba pues no estaba al cien por ciento feliz con su figura o al menos así lo demostró en su más reciente publicación en donde a pesar de tener una de las siluetas más bellas del medio ella no estaba muy segura de ello por lo que no lo disfrutaba pero luego de un tiempo lo asimiló y decidió dar el paso al amor propio.

Andrea Sola, es una cantante, actriz y conductora que ha demostrado muchas ganas de sobresalir pero tambien habló de su lado humano en donde estuvo estancada por algún tiempo que ahora al parecer se ha ido y ha dejado a esa mujer divertida que se conoce en la televisión.

Andy como le gusta que le llamen compartió una foto en la playa usando un lindo traje de baño en donde se puede apreciar por completo su felicidad de poder subir la imagen, una sonrisa y claro una escultural figura sus fans no dudaron en aplaudir.

"Tardé años en decidirme a compartir esta foto… jajaja porque no le entendía a la forma de mi cuerpo. Pero después entendí, que no es verlo bien o mal, es aceptarlo y amarlo como es, porque me deja vivir!", escribió la conductora para acompañar su publicación.

Con esta foto, Andrea Sola aprendió a aceptar su figura que ahora disfruta | Foto: Instagram Andrea Sola

Sus seguidores sorprendidos han dejado algunos mensajes pues nunca pensaron que Andrea Sola pudiera estar viviendo algo así. De todas maneras no dudaron en apoyarla y hacerle saber que nunca le haría honor a su apellido pues ellos están para ella.

Andrea Sola se ha ganado el cariño de las personas en la televisión haciendo lo que más le gusta, sin escándalos o tratando de ser una persona que no es. En el tiempo que ha sido la cara de TV Azteca se ha hecho de una buena fama que hoy la pone como una de las más capaces y bellas de la televisión mexicana en el ámbito deportivo.